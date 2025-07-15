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        Haberler Magazin Hailey Bieber'dan 'Kuzey Tekinoğlu' paylaşımı - Magazin haberleri

        Hailey Bieber'dan 'Kuzey Tekinoğlu' paylaşımı

        Hailey Bieber, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Kuzey Tekinoğlu' karakterinin fotoğrafını; "En sevdı̇ğı̇nı̇z lı̇plı̇ner'ı kaybettı̇kten sonra hayat" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:35
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        'Kuzey Tekinoğlu'nu 55 milyona tanıttı
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        ABD'li model Hailey Bieber, 55 milyon takipçisinin yer aldığı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Hailey Bieber, günlük olarak aktif kullandığı hesabından, Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Kuzey Tekinoğlu' karakterini "En sevdı̇ğı̇nı̇z lı̇plı̇ner'ı kaybettı̇kten sonra hayat" ifadeleriyle yayımladı.

        Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra; Öykü Karayel ve Buğra Gülsoy gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Kuzey Güney' adlı dizi, 2011 - 2013 yılları arasında ekrana gelmişti.

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        #Hailey Bieber
        #Kuzey Tekinoğlu
        #kuzey güney
        #kıvanç tatlıtuğ
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