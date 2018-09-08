A Milli Takımımızın, Rusya'ya 2-1 yenildiği karşılaşma sonrası milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın büyük bir takım olduğuna dikkat çeken milli yıldız, "Dünya Kupası'nda iyi bir turnuva geçirdiler. Maça istediğimiz gibi başlayamadık ve çok pozisyon verdik. 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarıya iyi başlamak istedik ama yine başaramadık ve 3 dakika sonra gol yedik." dedi.

Bir an önce diğer maça konsantre olmaları gerektiğine değinen Hakan Çalhanoğlu, Trabzon halkına da teşekkür etti.

"3 TANE YÜZDE 100 POZİSYONUM VARDI"

"Trabzon halkına teşekkür ediyoruz. Bizi 90 dakika desteklediler. Onlara teşekkür etmekten başka diyebileceğimiz bir şey yok. İkinci maçta varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. Benim 3 tane yüzde 100 pozisyonum vardı, bunları atmam lazımdı. Tartışmaya gerek yok bunları. Bu maçı çabuk unutup İsveç maçına bakmalıyız"

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