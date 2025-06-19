Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a!
Galatasaray, her geçen gün Hakan Çalhanoğlu'nun transferine bir adım daha yaklaşıyor... Inter'den ayrılmayı kafasına koyan milli yıldız, sarı-kırmızılılara gelmek için İtalyan kulübünden kolaylık isterken, Galatasaray yönetimi de Osimhen'den gelecek yanıta göre harekete geçecek.
Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray’da, Hakan Çalhanoğlu rüzgârı her geçen gün daha da hız kazanıyor.
Milli futbolcu, Kurban Bayramı vesilesiyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i telefonla arayarak bayramlaştı. Görüşmede konu transfere de geldi.
Inter’de yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından, takım kaptanlarından biri olan Hakan, Chivu’nun göreve getirilmesinden memnun değil.
Bu nedenle oyuncu, Inter’den ayrılmaya artık daha sıcak bakıyor ve bu kararını kulüp yönetimiyle de paylaştı.
Hakan, Inter yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray’a transferi konusunda kolaylık istedi.
300 milyon Euro seviyesindeki mali soruşturmalarla karşı karşıya olan Inter’in de tutumunun yavaş yavaş yumuşadığı belirtiliyor.
Başlangıçta 30-40 milyon Euro aralığında bonservis bedeli talep eden İtalyan kulübünün, artık oyuncunun kararına saygı göstererek görüşmelere açık olduğu öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray cephesi, transferde önceliğini Victor Osimhen’e verdiği için bonservisli oyuncularla ilgili henüz somut bir adım atmış değil.
Tüm bu gelişmelere rağmen Hakan Çalhanoğlu, çocukluk hayali olan Galatasaray’a gelmek için adeta "gemileri yakmış" durumda.
İmza parası da dâhil olmak üzere yıllık 10 milyon Euro seviyesinde bir ücrete “tamam” diyen Hakan, görüşmelerde Galatasaray'da 10 numaralı formayı giymek istediğini iletti.
Bu forma numarasının daha önce Leroy Sane’ye verilmiş olması nedeniyle bir miktar kırgınlık yaşasa da, bu detayı artık sorun etmiyor.
“Ya şimdi ya hiç” diyerek kararını veren yıldız oyuncu, ciddi fedakârlıklar yapmaya hazır olduğunu dile getirirken, babası da sosyal medya paylaşımlarıyla Galatasaray’a desteğini gösteriyor.