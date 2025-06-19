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        Haberler Spor Transfer Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu adım adım Galatasaray'a!

        Galatasaray, her geçen gün Hakan Çalhanoğlu'nun transferine bir adım daha yaklaşıyor... Inter'den ayrılmayı kafasına koyan milli yıldız, sarı-kırmızılılara gelmek için İtalyan kulübünden kolaylık isterken, Galatasaray yönetimi de Osimhen'den gelecek yanıta göre harekete geçecek.

        Giriş: 19.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:35
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        Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray’da, Hakan Çalhanoğlu rüzgârı her geçen gün daha da hız kazanıyor.

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        Milli futbolcu, Kurban Bayramı vesilesiyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i telefonla arayarak bayramlaştı. Görüşmede konu transfere de geldi.

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        Inter’de yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından, takım kaptanlarından biri olan Hakan, Chivu’nun göreve getirilmesinden memnun değil.

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        Bu nedenle oyuncu, Inter’den ayrılmaya artık daha sıcak bakıyor ve bu kararını kulüp yönetimiyle de paylaştı.

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        Hakan, Inter yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray’a transferi konusunda kolaylık istedi.

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        300 milyon Euro seviyesindeki mali soruşturmalarla karşı karşıya olan Inter’in de tutumunun yavaş yavaş yumuşadığı belirtiliyor.

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        Başlangıçta 30-40 milyon Euro aralığında bonservis bedeli talep eden İtalyan kulübünün, artık oyuncunun kararına saygı göstererek görüşmelere açık olduğu öğrenildi.

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        Öte yandan Galatasaray cephesi, transferde önceliğini Victor Osimhen’e verdiği için bonservisli oyuncularla ilgili henüz somut bir adım atmış değil.

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        Tüm bu gelişmelere rağmen Hakan Çalhanoğlu, çocukluk hayali olan Galatasaray’a gelmek için adeta "gemileri yakmış" durumda.

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        İmza parası da dâhil olmak üzere yıllık 10 milyon Euro seviyesinde bir ücrete “tamam” diyen Hakan, görüşmelerde Galatasaray'da 10 numaralı formayı giymek istediğini iletti.

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        Bu forma numarasının daha önce Leroy Sane’ye verilmiş olması nedeniyle bir miktar kırgınlık yaşasa da, bu detayı artık sorun etmiyor.

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        “Ya şimdi ya hiç” diyerek kararını veren yıldız oyuncu, ciddi fedakârlıklar yapmaya hazır olduğunu dile getirirken, babası da sosyal medya paylaşımlarıyla Galatasaray’a desteğini gösteriyor.

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