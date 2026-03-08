Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hakan Daltaban: Hakem adına utandım! - Beşiktaş Haberleri

        Hakan Daltaban: Hakem adına utandım!

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Daltaban, hakem Ozan Ergün'ün kararlarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 00:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan çok sert hakem tepkisi!

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

        Hakan Daltaban, "Çok üzülerek, çok sıkılarak bu konuşmaları yapmak zorundayız. Beşiktaş spor kulübü değil, koca bir camia! Bu işler o kadar basit değil! Benim bildiğim futbolda oynamak isteyene, yol açılacağı öğretildi. Oynamak isteyenin önünün kesilemeyeceği öğretildi. Bugün bunu göremedik. Yerde yatanları görmemek, yandan müdahaleleri görmemek..." dedi.

        "MAĞLUBİYET BAHANE DEĞİL"

        Sözlerine devam eden siyah-beyazlı idareci, "Bir haftadan beri bütün camiada ve futbol kamuoyunda derbiyi yönetecek 3. hakemi bulamadık! İki hakem geldi gitti, üçüncü hakemin ismi çıkmadı. Öncelikle oturalım ve iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmalıyız. Genç hakemlerin arkasındayız ama arkadan gelecek gençlerin önünü açın! Hakem asla başrol değildir! Sahadaki hakem, VAR'daki hakem... Sahadaki hakemi hiç anlamadım! Mağlubiyet bahanesi değil, Türk futbolunun adaleti için konuşuyorum!" diye konuştu.

        REKLAM

        "KİMSENİN HAKKI YOK!"

        Hakan Daltaban, "Kartellerin olduğu yerde, devletin olmadığı yerde terör var! Beşiktaş camiası bu oyuna gelmez! 40 bin kişi bu yoklukta karnaval havasına geldi! Kimsenin bu insanların emeği ile oynama hakkı yok!" dedi.

        "HAKEM ADINA UTANDIM!"

        Daltaban, "Ozan Ergün, Orkun Kökçü'ye alkıştan sarı gösterdi ve doğru. Victor Osimhen'in sarısı varken, top vurdu. Osimhen'i iyi izleyin, 'Vurdum ama seni takmıyorum' dedi. Hakem kafasını çevirdi, hakem görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım! Sahadaki otoriteyi tanımayan, ikinci sarı kartı görme korkusu olmayan bir arkadaş vardı. Sahadaki arkadaşı çok fazla konuşmayacağım. Koşuyor, adrenalin falan..." sözlerini sarf etti.

        Hakan Daltaban, "VAR'dakiler 4 dakika oyunu durduruyor, niye diye soran var mı? Peki görmeme nedir? Bunu kimse bize anlatamaz! Beşiktaş İkinci Başkanıyım ama VAR'da ben olsam, utanırım, yüzüm kızarır ve o kırmızı kartı veririm! Maçın 20. dakikası! Kırmızı kart gösterilemeyen arkadaş asist yaptı ya!" dedi.

        "ÇİZGİ DOĞRU MU ÇEKİLİYOR?"

        Hakan Daltaban, "Camiadan tepki var, Osimhen'in golünde çizgi doğru mu çekildi? Biliyor musunuz? İnanıyor musunuz? Biz de bilmiyoruz!" dedi.

        REKLAM

        "8 KİŞİ KALMALIYDILAR!"

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: "Galatasaray'ın 8 kişi bitirmesi gereken maç sonrası bir camianın ikinci başkanını çıkarıyorsunuz ve kükretiyorsunuz! Ayıp ya! Bu kadar insanın duygularıyla oynayamazsınız!" diye konuştu.

        "ÇOCUKLAR DAHA İYİ YAPAR"

        Hakan Daltaban, "19 Mayıs için bir teklifim var. Bu tarz özel günlerde koltuklara sembolik olarak çocuklar gelir oturur, 19 Mayıs'ta spor akademisinden çocukları getirin, daha iyi VAR hakemliği yapmazlarsa namerdim." dedi.

        "VAR'I KALDIRIN"

        Siyah-beyazlı idareci, "Hakem, Osimhen'in pozisyonunu görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım. Sana ne diyelim! VAR çocuk oyuncağına döndü! Yapamıyorsanız, kaldırın! Kaldırın abi. Çok basit ya." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başkentte yeni spor merkezi açılacak

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut Bağlıca Mahallesinde yapımı tamamlanan Bağlıca Spor Merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 9. gün!
        "Trump bedelini ödemeli"
        "Trump bedelini ödemeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        "Saldırılar rejimi devirmeye yetmez"
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem