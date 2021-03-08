Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Hakan Dilek kimdir, ölüm sebebi nedir? Hakan Dilek'in hayatı hakkında

Gazeteci yazar Hakan Dilek 59 yaşında hayatını kaybetti. Hakan Dilek'in ölümü basın camiasını da yasa boğdu. Peki, Hakan Dilek kimdir? İşte Hakan Dilek'in hayatına dair merak edilenler haberimizde...

Hakan Dilek kimdir, ölüm sebebi nedir? Hakan Dilek'in hayatı hakkında

Gazeteci, yazar, ressam, tiyatrocu ve eski futbolcu Hakan Dilek, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü. Dilek, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

59 yaşında hayata veda eden Hakan Dilek, 9 Mart Salı günü memleketi Samsun’da Derecik Mezarlığında toprağa verilecek.

HAKAN DİLEK KİMDİR?

1962 yılında Samsun’da doğan Hakan Dilek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Bölümü/Heykel Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.

Hakan Dilek, 1996/97 yıllarında Hürriyet grubunda Gazete Pazar Spor Eki’nde Editör, 1998 yılında Sabah Dergi Grubu Kent Belediye Dergisi Yazı işlerinde, 1999/2000 yılları arasında Net-Bul.com’da Yazı işleri Müdürü, 2001 yılında İXİR-Chivi.com (Krampon.com futbol portalı)’da editörlük yaptı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Öykü kaç yaşında ve evli mi? Survivor Öykü Çelik kimdir? İşte biyografi
BİYOGRAFİSurvivor Öykü kimdir?
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, nereli? Gonca Kakar hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Gonca Kakar kimdir?
Şafak Sezer nereli, kimdir ve kaç yaşında? Şafak Sezer filmleri ve dizileri
BİYOGRAFİŞafak Sezer kimdir?
Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek kimdir ve nereli?
BİYOGRAFİDilara Aksüyek kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan BİYOGRAFİ: Survivor Aleyna Çalışkan evli mi, kaç yaşında?
BİYOGRAFİAleyna Çalışkan kimdir?
Survivor Aleyna kaç yaşında? BİYOGRAFİ: Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Survivor Steven Salam hangi ülkenin vatandaşı? Survivor Steven Salam kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Steven kimdir?
Survivor Steven Salam kimdir? Survivor Steven hangi ülkenin vatandaşı ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİSteven Salam kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu evli mi, kaç yaşında?
BİYOGRAFİAleyna Kalaycıoğlu biyografisi
Survivor Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı nereli, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne?
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?