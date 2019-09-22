Hakan Hatipoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kızı Lila'ya aldığı ayakkabının büyük gelmesinden dolayı değiştirmeye geldiğini söyleyen Hatipoğlu'nun sekerek yürümesi ise dikkatlerden kaçmadı. Halı saha maçında sakatlandığını söyleyen Hatipoğlu, bir süre evde yatarak dinleneceğini de sözlerine ekledi.

Son olarak eşiyle birlikte yakın zamanda tatile çıkacaklarını sözlerine ekleyen Hakan Hatipoğlu, "Kısmetse önümüzdeki haftalarda Gizem'le kısa bir Avrupa tatilimiz olacak. Bu tatil sırasında da Galatasaray'ın Fransa'da oynayacağı PSG maçına da eşimle gitmeyi düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



