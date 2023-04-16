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Hakan Keleş: "3 puan bizim için her şeyden önemliydi"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, galibiyetle sonuçlandırdıkları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 puan bizim için her şeyden önemliydi" dedi

Hakan Keleş:
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Sivasspor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Giresunspor, 11 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Direktör Hakan Keleş, "Bugün mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Oyun olarak çok iyi oynamasak da 3 puan bizim için her şeyden önemliydi. İlk yarıda öne geçmemiz, ondan sonra oyunu ve skoru koruma içgüdüsüyle biraz oyunumuzu kötü etkiledi fakat iyi yaptığımız şeyler de vardı. Bugün rakibin en etkili olduğu şeylerden bir tanesi kenar ortalarıydı, bunları iyi savunduk. Kazandığımız topları biraz daha iyi değerlendirebilseydik 2-0 öne geçebilirdik. Dediğim gibi stresli maçlar bunlar ama sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımın emeğine sağlık. Bugün ön planda olan mücadeleydi ve bunu çok iyi gösterdiler. Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz şekilde bizi desteklediler, yanımızdaydılar, coşku kattılar. Bizim için kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık ve mutluyuz ama hiçbir şey bitmiş değil. Bu ligin son haftasına kadar devam edecek bir yarış. Biz genel olarak +6 puanımızı almadık ve 1 hafta BAY kaldık. Puan olarak biraz geride görünsek de bu puanları da kattığımızda ilerleyen haftalarda bu kötü geçirdiğimiz süreç bize döneceğini düşünüyorum ama bu galibiyet tabii ki bizim için moral oldu. Özellikle camiamız için çok iyi moral oldu. Şimdi önümüzde hafta içi oynayacağımız bir MKE Ankaragücü maçı var. O maça hazırlanacağız. 9+2 kuralı vardı. Şimdi PErez’in sakatlığı bizi zor duruma düşürecek. Borja da cezalı duruma düştü. Ankara deplasmanında 7 yabancı oyuncuyla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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