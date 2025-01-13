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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Hakan Keleş: Bize yakışan bir sonuç olmadı - Kasımpaşa Haberleri

        Hakan Keleş: Bize yakışan bir sonuç olmadı

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe'nin kendi oyununu kabul ettirdiğini söyleyerek, "Rakibimiz sahada etkili olarak oyun tarzlarını bize kabul ettirdi ve iyi bir oyun sergiledi. Bizim de iyi oynadığımız bölümler oldu ama geri dönmeyi başaramadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 23:11 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:11
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        "Bize yakışan bir sonuç olmadı"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa konuk olduğu Göztepe’ye 5-0 mağlup oldu.

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Skordan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Keleş, “Bize yakışan bir sonuç olmadı. Rakibimiz kendi oyununu bize kabul ettirdi. Üstün oynadılar. Fakat bizim de iyi oynadığımız bir periyot vardı. Orada oyunu çevirebilirdik. Fakat kırmızı karttan sonra oyun disiplininden de uzaklaşınca istemediğimiz bir skorla karşılaştık. Üzüntülüyüz. Ama evimizde telafi edebileceğimiz bir maç var. Konya maçı. Şimdi ona hazırlanacağız. İnşallah bu kötü oyunu ve skoru orada telafi ederiz diye düşünüyorum. Oyunun genelinde dediğim gibi rakibimiz geriden oyun kırarak hiç başlamadı. Hep uzun toplarla çıktılar. Biz ikinci topları da kazanamayınca rakibimizin bu oyununa çok fazla karşılık veremedik. Bu bölümlerde sorunlar yaşadık. Bir de çıkarken kaptırdığımız toplar oldu. Rakibimizin bu konularda etkili olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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