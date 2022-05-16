Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel'in bulunduğu ATV'nin yeni dizisi Hakim'in 6.bölümü yayınlandı. Limon Film imzası ile ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor. Hakim'in son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte, Hakim 6. son bölüm izleme linki...

HAKİM 6. SON BÖLÜM İZLE

Hakim dizisinin 6. son bölümü yayınlandı. Aşağıdaki linki arama motoruna yapıştırarak dizinin son bölümünü kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/hakim

HAKİM 6.BÖLÜM ÖZETİ

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer.

Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.