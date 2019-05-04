Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri sınır bölgesindeki üs bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

AZEZ'DE ÇATIŞMA: 1 YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.

Tel Rıfat kırsalında PKK/YPG´li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yaralandı.

Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu, binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, 4 Mayıs 2019 tarihinde, PKK/YPG´li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."