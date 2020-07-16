İHA

Hakkari Valili, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İHA'nın haberine göre valiliğin açıklamasında, "15 Temmuz 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde; 1 adet antitank roketatar mühimmatı,1 adet tüfek bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 58 adet bixi mühimmatı, 1 adet ağaç dipçik ve kabza ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.