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        Haberler Magazin Hakkında soruşturma başlatılan Eylül Öztürk açıklama yaptı! “Sona yaklaşıyoruz!"

        Hakkında soruşturma başlatılan Eylül Öztürk açıklama yaptı! "Sona yaklaşıyoruz!"

        Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından lüks yaşantıları olan diğer fenomenler mercek altına alınmıştı. Polat ailesi ile aynı masada fotoğrafı olan Eylül Öztürk'e de son dakika bilgilerine göre yurt dışı yasağı geldi. Fenomen isim hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:57
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        Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Bu fenomenlerden biri Eylül Öztürk oldu. Hakkında çıkan haberler hakkında fenomen isim sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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        YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEP EDİLDİ

        Polat ailesinin tutuklanmasının ardından 2019 yılında çekilen bir fotoğraf gündem olmuştu. Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Bu isimler arasında fenomen Eylül Öztürk ve eşi de yer aldı.

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        Gelen son bilgilere göre Eylül Öztürk,Feyzanur Başar,İlayda Topal,İlke Alagöz,Kadir Yiğit,Merve Nur Korkut,Muhammed Oğuz Başar,Murat Yiğit,Nurgül Yiğit,Tolunay Topal,Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut gibi isimlere yurt dışı yasağı kondu.

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        Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan'ın 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia edilmişti. Hakkında çıkan son haberlerden sonra Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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        Fenomen Eylül Öztürk konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım"

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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