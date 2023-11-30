Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Tayyar - Özlem Öz çiftinden açıklama geldi!
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından lüks hayatlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan diğer fenomenler de mercek altına alındı. Bu isimlerden biri de Özlem ve Tayyar Öz çifti oldu. Öz çifti hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Çiftten açıklama geldi.
Polat ailesinin tutuklanmasının ardından mercek altına alınan isimlerden biri de Tayyar ve Özlem Öz çifti olmuştu. Haklarında 4 farklı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tayyar ile Özlem Öz çifti avukatları aracılığıyla çıkan iddialara yanıt verdi.
Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı. Soruşturma haberleri gündeme gelince çift soluğu avukatlarında aldı.
Çiftin avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Müvekkiller, Tayyar Taylan ÖZ ve Özlem Altınok Öz ile alakalı bir kısım medya organlarında haber konusu olan soruşturmadan, dün akşam saatleri itibarı ile haberdar olduk. Konu ile alakalı spekülatif haber içeriklerinin tamamını reddediyoruz. Müvekkiller yaratılmaya çalışılan algının aksine, resmi ticari firmalarına ait ürünlerinin satışını, ülkenin en meşhur alışveriş platformları üzerinden "e-fatura" sistemi ile yapmakta, sosyal medya işbirliğinden doğan kazançlarını da aynı şekilde kurumsal şirketlerden fatura karşılığı elde etmektedirler.
Salt eğlence ve izlenme sayısını artırma maksatlı çekilen birkaç video öne sürülüp, müvekkillerin sahip olduğu mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılarak karalanmaları adil değildir. Bunu yapanların asıl maksatlarının; kamuoyunda infial yaratmak ve soruşturma makamları nezdinde gözaltı - tutuklama baskısı oluşturmak olduğu herkesçe bilinmektedir. Ve fakat bu dosyada adı geçenlerden birinin "1 - 2 ve 6 yaşlarında üç çocuk annesi olan hamile bir kadın" olduğu ele alındığında, bu konu hakkında yazıp çizecek herkesi asgari standartta da olsa erdemli davranmaya davet ediyoruz. Müvekkillerin ticari hayatına dair resmi kayıt ve evrakları, soruşturma makamlarının ilk davetinde sunacağımızı, müvekkillerin soruşturma işlemlerinden kaçmalarını ya da saklanmalarını gerektirir hiçbir çekincelerinin olmadığını, resmi ikametgahlarında yaşantılarına devam ettiklerini, soruşturma işlemlerinde yetkili makamlara her türlü kolaylığın ve enformasyonun sağlanacağını şimdiden kamuoyuna ilan ediyoruz. Son olarak Masumiyet Karinesi'ni hiçe sayarak, herkesçe malum şahsi menfaatleri doğrultusunda müvekkilleri medya önünde karalayanlar, ticari zararlarına sebep olanlar ve aile huzurunu kaçıranlar hakkında hukuki - cezai her türlü başvurunun gerçekleştirileceğini de belirtmek istiyoruz."
İşte Özlem ve Tayyar çiftinin avukatlarının açıklaması...