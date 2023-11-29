Haklarında soruşturma başlatıldı! Özlem Öz gelen mesajlara isyan etti!

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Özlem Öz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bunların kim tarafından yapıldığı hakkında hiçbir bilgim yok, Tayyar Bey de zaten bugün evde değil dışarıda işlerim var diye çıktı, o yüzden bana, bize açıklama yapın Özlem Hanım vs diye mesaj atmayın. Ben aslı olan bir şey olduğu zaman zaten avukatım tarafından size açıklama yaparım."