Halıdaki vahşetin sırrı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Dün Büyükçekmece açıklarında halıya sarılmış bir cansız kadın bedeni bulundu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Kan donduran cinayette sis perdesi bugün aralandı.
Giriş: 08.06.2024 - 22:36 Güncelleme: 08.06.2024 - 22:36
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Dün Büyükçekmece açıklarında halıya sarılmış bir cansız kadın bedeni bulundu.
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Kan donduran cinayette sis perdesi bugün aralandı.
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