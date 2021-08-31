Flaş iddia: "Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da kaldı"

The Athletic'in Brentford muhabiri Jay Harris'in aktardığına göre Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a kiralandı!

Yoane Wissa transferi sonrasında milli futbolcunun kulübüyle yaptığı görüşmelerde oynayabileceği bir kulübe gitmek istediğini söylediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin bu transfer için girişimlerde bulunduğu ancak Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nu bir sezon daha kadrosuna kattığı da kaydedildi.

Geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil, sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıkarken 3 gol kaydetmişti. Performansıyla takdir toplayan 21 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda da yer almıştı.