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        Haberler Magazin Halit Ergenç: 10 kilo verdim - Magazin haberleri

        Halit Ergenç: 10 kilo verdim

        Bebek'te görüntülenen Halit Ergenç, görünümüyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, destek alarak "10 kilo verdim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:39
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Halit Ergenç, Bebek'te objektiflere yansıdı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel ile birlikte Londra - Türkiye arasında mekik dokuyan Ergenç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 53 yaşındaki oyuncu; "Ben arada gidip geliyorum. Çocukların bir okul tatili var şimdilerde... Onlar da yakın zamanda yanıma gelecekler. Burada da biraz kalacağız sonra beraber döneceğiz" ifadelerini kullandı.

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        "AİLE İLE AYRI OLMAK ZOR"

        Halit Ergenç, ailesiyle birlikte bu süreçteki zorluk hakkında da konuştu. Ergenç, "Zor tabii ki, aileyle ayrı olmak da zor. Sık sık gidip gelmek de zor. Sonuçta bambaşka bir iş de yapıyor olabilirdim. Uzun yol kaptanı olabilirdim. O zaman daha da az görüşecektik ama şimdi şükür ki görüşebiliyoruz. Orada da evimizi taşıdık ama bu bilgileri siz nereden biliyorsunuz? Başka bir semte taşındık, böyle bir karar aldık. Çocukların okulu da değişti biraz o sebepten oldu" dedi.

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        Ailesiyle Londra'da güzel zaman geçirdiklerini de dile getiren Halit Ergenç; "Orada yapacak bir sürü şey var. Bisiklete biniyoruz, çocuklarla çok daha fazla ilgileniyoruz. Bizim için de güzel oluyor. Bu arada 'Düğüm'ü izledim yakın zamanda. Bergüzar Korel harika oynuyor. Ben çok beğendim" diyerek güldü.

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        "10 KİLO VERDİM"

        Halit Ergenç, verdiği kilolar hakkında da konuşarak; "Rolüm gereği 10 kilo verdim. Bu süreçte destek aldım çünkü bu kilo alıp vermek insan sağlığını da etkileyebilir. Motivasyonunuz yerindeyse rahatça verebilirsiniz" dedi.

        #Halit Ergenç
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