Halka açık olmanın avantajları neler?

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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Borsa İstanbul'da 2019'da işlem görmeye başlayan Yükselen Çelik'in CEO'su Barış Göktürk, halka açık olmanın şirketlere faydasını ve dezavantajlı durumları ortaya koyacak. Göktürk'ün şirkete ilişkin bilgileri de aktaracağı programda Borsa İstanbul'da zaman zaman yaşanın manipülatif hareketlerde şirketlerinin payının olup olmadığı sorusunu yanıtlıyor.

SPK VE BORSA DENETİMİ ŞİRKETE YARAR SAĞLIYOR MU?

Göktürk'ün, halka açılan bir şirketin hem kendisine hem yatırımcıya ne kazandırıp ne kaybettirdiğini anlattığı Yatırımcı Rehberi'nde 'Halka açılma şirkete faydalı oluyor mu?' sorusuna yanıt aranacak. Şirketlerin halka arz edilirken dile getirdiği kurumsallaşma arzdan sonra gerçekleşiyor mu, buna bağlı olarak operasyon süreçlerinde iyileşme yaşanıyor mu sorularının konu edildiği programda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul denetiminin ne olduğu ve şirkete etkisi dile getiriliyor. Göktürk ayrıca bulunduğu çelik sektörünün önümüzdeki günlerdeki beklentilerini de izleyicilere anlatıyor.