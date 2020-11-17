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Konaklama platformu Airbnb halka arz prospektüsünü yayımladı. Halka arz için henüz net bir tarih açıklanmazken, propsektüste yer alan bilgiler firmanın koronavirüsten nasıl olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.

Firmanın yılın ilk 9 ayında gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 düşüşle 2.5 milyar dolara geriledi. Airbnb bunun yanında yılın ilk 9 ayında 696.9 milyon dolar net zarar açıkladı. Firma 2019 genelinde de 4.8 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen 674 milyon dolar zarar etmişti.

Ancak Airbnb yaklaşan halka arz öncesi koronavirüs salgınının da etkisiyle malyet azaltıcı önlemler aldı. Firma 1900 çalışanının yani toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 25'inin işine son verdi.

NİSANDA 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALDI

Bu önelemlerin etkisiyle 2020'nin 3. çeyreğinde gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19 düşüşle 1.34 milyar dolara gerilemesine rağmen 219 milyon dolar net kâr açıkladı.

Airbnb nisan ayında 18 milyar dolarlık değerlemeyle 2 milyar dolarlık yatırım almıştı. Analistler halka arzda firmanın 30 milyar dolarlık değere ulaşabileceğini belirtiyor.