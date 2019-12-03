C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika temsilcisi VC Greenyard'ı konuk edecek Halkbank'ta başantrenör Taner Atik ile kaptanlar Hasan Yeşilbudak ve Faik Samed Güneş, değerlendirmelerde bulundu.

Başantrenör Atik, ev sahibi avantajını iyi kullanmak istediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını evimizde, seyircimizin önünde oynamayı dört gözle bekliyoruz. Amacımız, kulüp ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu mücadelede, şimdiye kadar yaptığımız gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Voleybolseverleri maça davet eden Hasan, "Voleybolda kulüpler bazında dünyanın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımıza çıkıyoruz. Rakibimiz Belçika'nın köklü takımlarından. Saha ve seyirci avantajımızı kullanıp bu maçtan galibiyetle ayrılmak ve lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Faik Samed ise "Evimizde oynamayı avantaja çevirip grup aşamasına galibiyetle giriş yapmak istiyoruz. Takım olarak Şampiyonlar Ligi'ni sabırsızlıkla bekliyoruz. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Ankara seyircisini bu heyecanlı mücadeleye davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.