Halkbank ve Türkiye Sigorta’dan kadın girişimciler için işbirliği

Türkiye Sigorta ile Halkbank’ın yeni iş birliği, kadın girişimciliğini güçlendiriyor. Proje kapsamında, kadın girişimcilerin finansal kaynaklara, mentörlük ve sektörel bilgiye erişimini sağlamak; kadın girişimciliğinin ve istihdamının artmasına katkı sunmak amaçlanıyor. Proje dahilinde kadın girişimcilerin Halkbank aracılığıyla Türkiye Sigorta acentesi olma süreci kolaylaştırılacak.

Proje, 40 yaşını aşmamış; şirketini kurmuş ya da kuruluş sürecinde olan kadın girişimcilere hitap etmektedir. Acente yetki belgesi sahibi olup şirket kuruluşunu veya devrini en fazla geriye dönük 12 ay içerisinde tamamlamış olan kadın girişimciler, Türkiye Sigorta acenteliği için projeye başvurabilecek. Şirket kuruluşunu henüz gerçekleştirmemiş adaylardan; üniversitelerin dört yıllık sigortacılıkla ilgili bölümlerinden mezun olanlar, iki yıllık sigortacılıkla ilgili bölümlerden mezun olup en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olanlar veya dört yıllık herhangi bir bölümünden mezun olup en az 18 aylık mesleki deneyime sahip olanlar başvuru yapabilecek.

REKLAM Mentörlük, teminat mektubu komisyon indirimi, kredi kartı, POS ve iş yeri açılış kredisi desteği verilecek olan projede; ilk yıl için 100 girişimci kadının acente açması, 3 yıl sonunda 500 acenteye ulaşılması ve bu vesileyle asgari 1000 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Başvurular 10 Mart 2026 tarihine kadar Halkbank ve Türkiye Sigorta web siteleri üzerinden yapılabilecek. 1 MİLYON TL ÜST LİMİTLİ Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, projeyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Bu projeyi hayata geçirirken çıkış noktamız; sigortacılık sektöründe kadın temsiline ilişkin önemli bir potansiyelin bulunduğunu ve bu alandaki eksikliğin, doğru destek mekanizmalarıyla giderilebileceğini görmemiz olmuştur. Bu ihtiyacı tespit ederek, kadınların sektöre daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde katılımını sağlayacak kapsayıcı bir modeli projelendirdik. Bankamız, kadın acentelerin ihtiyaç duyacağı nakdi ve gayri nakdi finansman çözümleriyle projeyi desteklemektedir. Proje özelinde bankamız tarafından kadın acente başına sunulacak olan 1 milyon TL üst limitli finansman paketi ile kadın girişimcilerin işlerine sağlam bir başlangıç yapmalarını mümkün kılmayı hedefliyoruz. Paket kapsamında; 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeli nakit krediyi, kadın girişimcilere uyguladığımız avantajlı faiz oranlarıyla sunacağız. Nakit kredinin yanı sıra, ödemelerinde kullanılmak üzere Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ve 100.000 TL üst limitli acentelik teminat mektubu ürünlerini de hizmete alacağız. Ayrıca, Paraf Üreten Kadın POS ürünümüzü de avantajlı komisyon oranı ile kadın acentelere sunacağız.”