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        Haberler Spor Basketbol STBL Halkbank, Volkan Döne ile sözleşme yeniledi - Basketbol Haberleri

        Halkbank, Volkan Döne ile sözleşme yeniledi

        Halkbank Spor Kulübü, 2019 - 2020 sezonundan bu yana kadroda yer alan tecrübeli libero Volkan Döne ile sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:20
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        Halkbank, Volkan Döne ile nikah tazeledi!
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        Halkbank Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında tecrübeli libero Volkan Döne ile yeniden sözleşme imzaladı.

        Halkbank Spor Kulübü’nden, Döne ile yapılan sözleşme hakkında, “2019-2020 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla taşıyan deneyimli oyuncu, 7. sezonuna adım atmaya hazırlanıyor. Gösterdiği performans ve savunma hattımıza kattığı dengeyle Volkan Döne, Halkbank Spor Kulübü’nün önemli yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor. Yeni sezonda da deneyimi ve saha içi katkısıyla takımımıza değer katacağına inandığımız Volkan Döne’ye başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi.

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