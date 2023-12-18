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Haluk Levent, Gazze'deki çocuklar için söyledi Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birçok yardıma imza atan şarkıcı Haluk Levent, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için sanatçı arkadaşlarıyla İstanbul'da sahne aldı Anadolu Ajansı Giriş: 18.12.2023 - 07:36 Güncelleme: 18.12.2023 - 07:59 facebook

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Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Gazze Destek Konseri" öncesi açıklamada bulunan Haluk Levent, konsere katılım gösteren sanatçı dostlarına teşekkür etti. "ORADAKİ DOSTLARIMIZ KINIYOR"



Levent, "İki saat öncesine kadar Tel Aviv'de yaşayan bir arkadaşım, 'Buradaki arkadaşlarımızın selamı var' dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yapılan bu soykırımı, İsrail'in kendi vatandaşı, oradaki dostlarımız kınıyor" ifadelerini kullandı.

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"BUNLARIN YAŞANMASI BİZLERİ ÇOK ÜZÜYOR" Haluk Levent, "Bizler İsrail'in bu yayılmacı politikasına, Siyonist politikasına karşıyız. Çok yakın zamanda 8 bin kişinin ölümü... Düşünün Hiroşima'da, Nagazaki'de bu kadar çocuk ölümü yaşanmamış bir anda. Bu kadar kısa sürede bunların yaşanması bizleri çok üzüyor. Umarız, Filistinli kardeşlerimizin yanında destek oluşumuzu bütün dünya görür" dedi.