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        Haberler Magazin Haluk Levent, Gazze’deki çocuklar için söyledi - Magazin haberleri

        Haluk Levent, Gazze'deki çocuklar için söyledi

        Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birçok yardıma imza atan şarkıcı Haluk Levent, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için sanatçı arkadaşlarıyla İstanbul'da sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 07:36 Güncelleme: 18.12.2023 - 07:59
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        Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Gazze Destek Konseri" öncesi açıklamada bulunan Haluk Levent, konsere katılım gösteren sanatçı dostlarına teşekkür etti.

        "ORADAKİ DOSTLARIMIZ KINIYOR"

        Levent, "İki saat öncesine kadar Tel Aviv'de yaşayan bir arkadaşım, 'Buradaki arkadaşlarımızın selamı var' dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yapılan bu soykırımı, İsrail'in kendi vatandaşı, oradaki dostlarımız kınıyor" ifadelerini kullandı.

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        "BUNLARIN YAŞANMASI BİZLERİ ÇOK ÜZÜYOR"

        Haluk Levent, "Bizler İsrail'in bu yayılmacı politikasına, Siyonist politikasına karşıyız. Çok yakın zamanda 8 bin kişinin ölümü... Düşünün Hiroşima'da, Nagazaki'de bu kadar çocuk ölümü yaşanmamış bir anda. Bu kadar kısa sürede bunların yaşanması bizleri çok üzüyor. Umarız, Filistinli kardeşlerimizin yanında destek oluşumuzu bütün dünya görür" dedi.

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        GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEDİ

        Konsere 'Kaçış' şarkısıyla başlayan Levent, 'Ankara' ve 'Elfida' gibi şarkılarının yanı sıra 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Telli Telli' türkülerini seslendirdi.

        Levent, Arapça yazdığı 'Filistin' şarkısını da Gazze'de yaşamını yitiren çocukların anısına okudu.

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        Bülent Ortaçgil

        Konserde Levent'e Bülent Ortaçgil'in yanı sıra Ceylan Ertem, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Sena Şener, Eypio, Melek Mosso ve Zara, sevilen şarkılarıyla eşlik etti.

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        Sena Şener

        Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin direnişini simgeleyen kefiyelerle konsere gelen kalabalık, şarkılara eşlik etti.

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        Derya Köroğlu

        Konserin geliri Gazze'deki çocuklara destek amaçlı kullanılacak.

        Fotoğraflar: AA

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        Ceylan Ertem

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        #Haluk Levent
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