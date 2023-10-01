Melek Mosso nişanlandı Melek Mosso nişanlandı... Haluk Levent, model sevgilisi Serkan Sağdıç ile nişanlanan Mosso'nun mutluluğuna kız isteme merasiminde şahit oldu

Melek Mosso, iki yılı aşkın süredir birlikte olduğu manken ve oyuncu sevgilisi Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

"KAHVEYE TUZ KOYMADIM, KALBİMİ KOYDUM" Serkan Sağdıç ve ailesi, Melek Mosso'yu Denizli’de yaşayan ailesinden istemeye geldi. Kız isteme kahvesini kendi elleriyle sevgilisi ve ailesine servis eden Melek Mosso, yaşadığı heyecanı, "Kahveye tuz koymadım, kalbimi koydum" sözleriyle ifade etti. Çift için aile arasında sade bir nişan töreni yapıldı.

REKLAM Serkan Sağdıç ile klibinde tanışan Mosso, düzenlenen hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haluk Levent, birlikte düet de yaptığı Melek Mosso’yu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Fotoğraflar: İHA Haluk Levent'ten çağrı Paylaşımını neden sildiğini açıkladı