Haluk Levent'ten tapu teslimi: Sözümüzü tuttuk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haluk Levent'ten tapu teslimi: Sözümüzü tuttuk

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, iki yıl önce binlerce dönüm orman alanını küle çeviren yangınlar sonrası Marmaris'teki afetzedeleri unutmadı. Yangında evlerini kaybeden ailelere verdiği ev sözünü tutan Levent, "Son kalan söz verdiğimiz evlerden... Mustafa Demir, Hüseyin Gökmen ve Hasan Hüseyin Aydın ailelerini ziyaret edip, tapularını teslim ettik" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Haluk Levent'ten Marmaris'te evini kaybeden afetzede aileye tapu teslimi: Sözümüzü tuttuk - Magazin haberleri

    11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile depremzedelerin yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, afetzedeler için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 
  • Haluk Levent'ten Marmaris'te evini kaybeden afetzede aileye tapu teslimi: Sözümüzü tuttuk - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve çalışmalarını da takipçileriyle paylaşan Haluk Levent'in yolu bu kez Marmaris'e düştü. 
  • Haluk Levent'ten Marmaris'te evini kaybeden afetzede aileye tapu teslimi: Sözümüzü tuttuk - Magazin haberleri

    YANGIN SONRASI EVLERİNİ KAYBEDENLERİ YENİ EVLERİYLE BULUŞTURDU

    2021'in yaz aylarında binlerce dönüm orman alanını küle çeviren yangınlar sonrası Marmaris'teki afetzedelerin yardımına koşan Haluk Levent, buradaki ailelere verdiği ev sözünü tutmak için onları ziyaret etti.
  • Haluk Levent'ten Marmaris'te evini kaybeden afetzede aileye tapu teslimi: Sözümüzü tuttuk - Magazin haberleri

    "TAPULARINI TESLİM ETTİK"

    Yangında evleri küle dönen onlarca aileyi yeni evleriyle buluşturan Haluk Levent, o anları "Deprem bölgesinden Marmaris'e geçtim. Yangınlarda evleri küle dönen onlarca aileye ev sözü vermiş ve yaptırmıştık. Son kalan söz verdiğimiz evlerden... Mustafa Demir, Hüseyin Gökmen ve Hasan Hüseyin Aydın ailelerini ziyaret edip tapularını teslim ettik. Çok mutluyuz" notuyla yayımladı. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.