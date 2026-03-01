ALİ HAMANEY KİMDİR?

Ali Hamaney (Seyyid Ali Hüseyni Hamaney), 19 Nisan 1939’da Meşhed’de doğdu. İranlı din ve siyaset adamı, Şii merci-i taklid ve 1989'dan beri İran'ın ikinci yüce lideridir. 1981-1989 yılları arasında İran'ın üçüncü cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. Hamenei, Orta Doğu'da en uzun süre görev yapan devlet başkanı ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi'den sonra geçen yüzyılın en uzun süre görev yapan ikinci İran lideri olmuştur.

Babası da Ayetullahlık derecesinde din alimi olan Seyyid Ali Hamaney dini bilimleri çocuk yaşta doğduğu Meşhed şehrinde öğrenmeye başladı. Daha sonra Şii İslam inancının önemli merkelerinden Irak'ın Necef kentinde 2, İran'ın Kum kentinde ise 6 yıl eğitim aldı.

İRAN DEVRİMİ SONRASI CUMHURBAŞKANLIĞI'NA KADAR YÜKSELDİ

1977 yılında İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından sürgüne gönderilmek istense de İslami Hareket'in büyümesi üzerine sürgüne gönderilmedi ve Meşhed şehrine döndü. İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesi ile Ayetullah Humeyni sürgünden döndü. Böylece İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı.

Bu görev üzerine Meşhed'den Tahran'a geldi. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı oldu. Aynı yıl Tahran vekili olarak İslami Şûra Meclisi'ne seçildi. 1980 yılında Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atandı. İran-Irak Savaşı'nda görev aldı. 27 Haziran 1981 tarihinde Ebuzer Camisi'ne yapılan bombalı saldırıda ağır yaralandı.

İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'nin bombalı saldırı sonucunda ölmesi üzerine Ekim 1981'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ve Humeyni'nin de onayıyla 16 milyon oy alarak 3. İran Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılında ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildi. Ayetullah Humeyni tarafından 1986 yılında kurulan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin Başkanlığı'na getirildi.

HUMEYNİ'DEN SONRA DİNİ LİDER SEÇİLDİ

3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni'nin vefat etmesi üzerine, 4 Haziran 1989 tarihinde Haşimi Rafsancani'nin tavsiyesi ile Uzmanlar Meclisi tarafından dini lider seçildi.