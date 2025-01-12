Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağı tamamlandı

Hamas sözcüsü Taha, Al-Araby Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, ara bulucuların Gazze'de ateşkes müzakereleri ve esir takası konusunda anlaşma taslağının tamamlandığını ve anlaşmanın imzalanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisinin Katar'ın başkenti Doha'ya gelerek son düzenlemeleri onaylamasını beklediklerini açıkladı.

Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre ise Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşıldığı kaydedildi. Ateşkes görüşmeleri sürecinin olumlu ilerlediği ve gelecek saatlerin anlaşmaya varılması noktasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Habere göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan ve hangi yerlerden çekileceği konusunda mutabakat sağlandı. Buna göre ilk aşamada İsrail, Refah sınır kapısından ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki (Selahaddin Koridoru) bazı yerlerden çekilecek.

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Ateşkesin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in mutabık kalınan bölgelerden çekilmesi planlanıyor.

Habere göre, ara bulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD, ateşkesin detaylarını, uygulanma takvimini ve yürürlüğe girme tarihini açıklamak için ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

İsrailli esir aileleri, Başbakan Netanyahu'ya geriye kalanların da serbest bırakılması için acil bir değişim anlaşması imzalaması çağrısında bulunmuş, ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Netanyahu hükümeti aleyhinde İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe vermişti.

İSRAİL BASINI: İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASINA NEREDEYSE VARILDI

İsrail basınında, İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda neredeyse tam bir anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

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Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldı.

Hamas, İsrail veya arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve ABD henüz anlaşmaya varıldığını onaylayan resmi bir açıklama yapmadı.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın, Hamas'ın İsrail'in anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair garantiler istemesinde yattığı ileri sürüldü. İsrail kaynaklarına daha önce bildirdiğine göre Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmanın ilk aşamasını uygulayıp kendi çıkarlarına yönelik siyasi hedeflere ulaştıktan sonra Gazze'ye yönelik saldırılara devam etmesinden endişe ediyor. Potansiyel anlaşmanın birinci ve ikinci aşamaları tam olarak henüz açıklanmasa da gazetenin kaynakları, ilk aşamanın insani nedenlerle yaşlı ve hastaların serbest bırakılmasını, ikinci aşamanın ise askeri personelin serbest bırakılmasını içerdiğini ileri sürüyor. Takas anlaşması görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steven Witkoff'un cumartesi günü İsrail'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile görüştüğü aktarıldı. REKLAM Witkoff, Netanyahu'ya yakında bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını belirtti. Habere göre, Trump’ın ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine atayacağını duyurduğu Steven Witkoff, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önündeki asıl engelin "Hamas'ın 20 Ocak’ta Donald Trump yönetiminin göreve başlaması nedeniyle ABD’nin taahhütlerine şüpheyle yaklaşması” olduğuna işaret etti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın adı açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırdığı cuma günkü haberinde, “Tel Aviv’in tüm esirlerin serbest bırakılmasına kadar sürecin devamlılığını sağlamak amacıyla, anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri ilk aşama uygulanırken ilerletmeyi kabul ettiği” belirtildi. İsrail ile Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen esir takası ve ateşkes görüşmeleri, Netanyahu’nun dayattığı yeni koşullar nedeniyle daha önce defalarca kesintiye uğramıştı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. İsrailli hükümet yetkilileri, Gazze'nin bazı bölgelerini işgal etme, tampon bölge oluşturma ve Gazze’de yeni yasa dışı yerleşimler kurulması yönünde açıklamalar yaparken, Hamas Gazze’de esir takası ve ateşkes anlaşmasını kabul etmek, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve saldırıların tamamen durdurulmasını istiyor.