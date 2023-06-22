- Kaç kişilik:4-6 kişilik
- Hazırlama süresi:30 dakika
- Pişirme süresi:55 dakika
- Kalori:295 kalori
Hamburger Malzemeleri
Köfte için:
- 700 gram tek çekim dana döş kıyma
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 tatlı kaşığı pekmez (isteğe göre)
- Cheddar peyniri
Hamburger ekmeği için:
- 3 veya 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleme yapalım)
- 1 çay bardağı ılık süt (100 ml)
- 1 çay bardağı ılık su
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım paket yaş maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı yumuşamış tereyağı
- 1 yumurta akı (sarısı üzerine sürülecek)
- Susam
Hamburger sosu için:
- 3 yemek kaşığı mayonez
- 1 yemek kaşığı hardal
- 1 buçuk yemek kaşığı ketçap
- 1 çay kaşığı elma sirkesi
- 1 tane küp küp doğranmış kornişon turşu
- Tuz
- Karabiber
Karamelize Soğan için:
- 3 tane orta boy soğan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı sirke
- Tuz
Evde Hamburger Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Hamburger ekmeği tarifi:
- Maya, ılık su, şeker ve sütü karıştırma kabına alalım. Maya eriyene kadar güzelce karıştıralım.
- Üzerine sıvı yağ, yumurta akı, tuz ve yoğurdu ekleyelim.
- Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir kıvam elde edelim.
- Oda sıcaklığında yumuşamış 1 kaşık tereyağını ekleyelim. Hamura güzelce yedirelim ve yoğuralım.
- Kabımızın üzerini streçleyip oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletelim.
- Mayalanma süresi dolunca elimizle hamurun havasını yavaş yavaş alalım.
- Hamurdan 7 eşit şekilde beze yapalım. Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine bezeleri eşit aralıklarla yerleştirelim.
- Tepsinin üzerini örtüp 20 dakika tepsi mayası yapalım.
- Mayalanan bezelerin üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısını sürüp susam serpelim.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt ve üstü kızarana kadar pişirelim.
Hamburger sosu tarifi:
- Kornişon turşuyu küp küp doğrayalım.
- Sos malzemelerini bir kaba alıp iyice karıştıralım.
- Turşuyu ekleyelim ve buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
Karamelize soğan tarifi:
- Soğanları yarım ay şeklinde doğrayalım. Sıvı yağ döktüğümüz tavaya soğanları alalım.
- Kısık- orta ateşte karıştırma işlemini yaparak pişirelim. Soğanlar sararıp yumuşayınca şeker ve sirkeyi ilave ederek karıştırmaya devam edelim.
- Tavanın altını hafif açalım ve soğanlar karamel rengine dönene kadar 5 dakika daha pişirelim.
- Tuzu ekleyip ocaktan alalım.
Hamburger köftesi tarifi:
- Kıymadan 7 parça alalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim. (Elinizi ıslatabilir veya kavanoz kapağıyla şekil verebilirsiniz.)
- Şekil verilen köftelerin üzerini kapatıp yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
- Yapışmaz tava ocağa alınır ve ısıtılır.
- Tava ısındığında köfteler direkt tavaya koyulur, kızartılmaya başlanır. (Köfteler kızarırken baş parmağınızla ortasını bastırabilirsiniz. Böylece toplanmayan köfte elde edebilirsiniz.)
- Köfte üzerine cheddar peynir koyularak üzeri kapakla kapatılır.
- Hamburger ekmeğinin iç kısmını tavada ısıtalım.
- Hazırlanan hamburger sosu ekmeğin alt tabanına sürelim.
- Sosun üzerine marul ve dilim domates koyalım.
- Pişen köftemizi ekleyelim ve üzerine karamelize soğanları ekleyelim ekmeği kapatalım.
- Dilediğiniz başka garnitürler var ise siz de ilave edebilirsiniz.
- Hamburgeriniz hazır, yanına patates kızartarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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