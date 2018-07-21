Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Aksakallı, rahat bir hamilelik geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
MİDE BULANTILARI
Midenizin bulandığı dönemlerde beslenme şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor. Azar azar ama daha sık yemelisiniz. Örneğin günü 3 öğünden 5 öğüne çıkarabilirsiniz. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Bunun yerine yüksek karbonhidrat içeren besinleri, yani tost, muz, fırında patates gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Ayrıca yemek sırasında fazla sıvı almanız, midenizin bulanmasına yol açabilir. Bunun yerine yemekten bir saat sonra alacağınız sıvılar, vücudunuzun su ihtiyacını karşılar.
Mide bulantılarınız daha çok sabahları uyandığınızda oluyorsa, bu kan şekerinizin düştüğünü gösterir. Bu yüzden bir bisküvi ya da bir kaşık tatlı, kan şekerinizin yükselmesini sağlayacağı için mide bulantınızı hafifletir. Bulantıları azaltmak için bazı uyaranlardan uzaklaşmanız da yarar sağlar. Soğan, sarımsak ya da parfüm ve deodorant gibi midenizin bulanmasına yol açabilecek kokulardan uzak durmaya çalışın. Sigara da sizi olumsuz etkileyebilir. Bunun için aynı ortamda bir başkasının sigara içmesine izin vermeyin.
HAMİLELİK REFLÜSÜ
Bu rahatsızlık, mide asidi başta olmak üzere mide içeriğinin yemek borusuna kaçması sonucu göğüs kemiği arkasından yukarı yükselen yanma ve ağza acı-ekşi su veya yemek parçalarının gelmesi olarak tanımlanıyor. Hamileliğin 3. ayından sonra bebeğe zarar vermeyen tedavi yöntemleri uygulanabilir. Mide ve yemek borusundaki yanma hissi özellikle yatarken daha fazla rahatsızlık veriyorsa, asidi nötralize edici, doktorunuzun önereceği birtakım ilaçlarla tedavi olabilirsiniz. Reflüden yakınan hamilelerin yaşamlarında bazı değişikliklere de dikkat etmeleri gerekebilir. Yenilen yemek miktarı, alınan gıdalar kadar önemli olduğundan bir kerede aşırı fazla yemek yerine az ve sık öğünleri tercih edin. Karnınızı sıkıca saran giysilerden uzak durun; yemekten sonra hemen yatmayın; alkol ve sigara kullanmayın; aşırı kilo almamaya çalışın ve son olarak yatak başınızın yüksekte olmasına dikkat edin.
BEL AĞRILARI
Hamilelikte artan bel ağrılarının önüne geçebilmek için öncelikle beli zorlayıcı bazı hareketlerden uzak durmalısınız. Yatağınızın ortopedik olması da dikkat edilmesi gereken bir başka etken. Bel üzerindeki yükü artırdığından çok yüksek ya da tamamen düz ayakkabı giymeyin. Onların yerine alçak topuklu ayakkabılar giyebilirsiniz. Ayrıca bel ağrılarını hafifletecek egzersizler yapmanızda da yarar var. Doktorunuz sizi doğru egzersizler konusunda yönlendirebilir.
YORGUNLUK VE HALSİZLİK
Anne adayları hamilelik sürecinde, yorucu bir hareket yapmadıkları halde kendilerini yorgun ve halsiz hissedebilirler. Bu durumda en iyi çözüm istirahat etmekten geçiyor. Vücudunuz size daha çok istirahat etmeniz gerektiği sinyalini vermektedir. Gün içerisinde ayaklarınızı hafif yükselterek, sırt üstü yatıp dinlenin. Uyku ihtiyacı hissediyorsanız kendinizi engellemeye çalışmayın. Kendinize küçük şekerlemeler için izin verin. Çalışıyorsanız, hemen iş sonrası akşam yemeğinden önce hafif bir uyku iyi gelebilir. Ancak akşam yatarken de uyku kaçıracağından çay, kahve gibi içeceklerden uzak durmanızda fayda var. Düzenli beslenmeniz de enerji seviyesini artıracağından, özellikle yeterli protein ve vitamin takviyesi yapmanız kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.
SIK İDRARA ÇIKMA VE KAÇIRMA
Sık idrara çıkma isteği hamileliğin doğal şikayetlerinden biridir. Çünkü hamilelik ilerledikçe büyüyen rahim, önündeki mesaneye baskı yapar. Hamilelikte idrara çıkmak doğal bir olay olduğu için bu ihtiyacınızı ertelemeyin. Sık sık tuvalete çıkmak idrar kaçırma şikayetini de bir ölçüde engeller. Ancak idrarınızda yanma varsa bunun bir enfeksiyon belirtisi olabileceğini de göz ardı etmeyin.
VARİS VE KRAMPLAR
Varisli bacaklarınız için, dolaşımı hızlandırıcı etkisi bilinen, soğuk su masajı yapabilirsiniz. Uzun süre ayakta kalmamak, uzun süre oturmamak, yatar pozisyonda ayakları yukarı kaldırmak, düzenli egzersiz yapmak rahatlama sağlar. Aşırı rahatsızlık hissediyorsanız doktorunuzun tavsiyesiyle varis çorabı kullanabilirsiniz. Ancak endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü doğum sonrası varisler genellikle kaybolur. Bacaklardaki kramplar ise, çoğu zaman kalsiyum eksikliğinden ortaya çıkar. Bu nedenle süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum açısından zengin gıdalar alın. Krampları önlemek için bir takım egzersizler de uygulayabilirsiniz. Örneğin bacak kaslarınızı gerin, bir dakika gergin durumda tutu ya da bacaklarınıza masaj yapın ve uzatarak dinlenin.
ŞİŞLİKLER
Hamilelikte daha çok ayakların şiştiği gözlenir. Bunun için gün içerisinde ayaklarınızı oturduğunuz yerden biraz daha yükseğe koyarak dinlenebilirsiniz. Ancak hamilelikte bazen sabahları ellerde ve göz kapaklarında şişme olur. Bu belirtiler hamilelik zehirlenmesine (preeklampsi) işaret ettiğinden böyle bir durumla karşılaşıldığında doktorunuza başvurmanız gerekir.
ÇATLAKLAR
Gebelikte kadınların önemli bir kısmında karın, kalça ve göğüs bölgesinde çatlaklar ortaya çıkar. Çatlakları tümüyle önlemek mümkün olmamakla beraber, alınan bazı önlemlerle çatlakların önüne geçilebiliyor. Piyasada bulunan çatlak kremleri cildi nemlendirerek esnemesine yardımcı oluyor. Çatlak kremleri, çatlakların beraberinde getirdiği kaşıntının dinmesine de yardımcı oluyor. Sıvı alımı da çatlakların oluşumunda etkili rol oynuyor. Eğer vücuda giren su miktarı yetersiz olursa cildin elastikiyeti azaldığından çatlaklar daha kolay oluşuyor. Aksine, vücudun ihtiyacı olan sıvı miktarı yeterli alınırsa, cilt elastikiyetini daha iyi korur ve gerilmeye karşı daha dayanıklı hale geliyor.
VAJİNAL AKINTI VE KAŞINTI
Hamilelikteki akıntılar renksiz ve kokusuzsa herhangi bir tehlike arz etmez. Akıntı renginde sarı- yeşile dönüşme, buna ilave olarak kaşıntı, yanma ve koku artışı tedavi gerektiren durumlardır. Ayrıca yine gebelik esnasında vajinanın asiditesi ve glikojen miktarındaki değişimler mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu yüzden eğer akıntının içerisinde beyaz renkli parçacıklar varsa ve kaşıntı oluyorsa bu bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Bu durumda mutlaka gecikmeden bir uzmana başvurmalısınız.
NEFES NEFESE KALMA
Hamileliğin son dönemlerinde sanki yeterince hava alamıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu durum, büyüyen rahmin akciğerlere alttan yaptığı baskıdan kaynaklanır. Dolayısıyla akciğerlere yeterince hava giremez. Vücudunuzu dik duruma getirerek, egzersiz ile akciğer kapasitesini artırabilirsiniz. Ayrıca sırt üstü yatıldığında baş seviyenizi yükseltirseniz şikayetleriniz azaldığını göreceksiniz. Hamileliğin son haftalarında bu şikayetiniz ortadan kalkabilir.
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