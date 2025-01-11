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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Hammer' dans gösterisi Zorlu PSM'de

        'Hammer' dans gösterisi Zorlu PSM'de

        GöteborgsOperans Danskompani'nin 20'den fazla ülkeden 38 dansçı ile sahnede yarattığı en etkileyici şovlarından biri olan "Hammer" dansın sınırlarını zorladığı performansıyla 22-23-24 Mayıs tarihleri arasında Zorlu PSM'de izleyicileriyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 00:16 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:16
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        'Hammer' dansın sınırlarını zorluyor
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        İsveçli GöteborgsOperans Danskompani’nin 2022 yılından bu yana kapalı gişe gösterimlerle devam eden büyük bir beğeni toplayan gösterisi "Hammer", Mayıs ayında gerçekleştireceği 3 özel gösteriyle ülkemize geliyor.

        GöteborgsOperans Danskompani’nin en etkileyici şovlarından biri olma ünvanına sahip iki perdelik performans, izleyenleri kendini tanıma yolunda bir dans yolculuğuna çıkarıyor. Zorlu PSM’nin programında bu yılın merakla beklenen performanslarından olan "Hammer", 22-23-24 Mayıs tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

        Çok sayıda ödül kazanmış koreograf Alexander Ekman’ın cesur ve öngörülemez tarzıyla harmanlanan "Hammer" eseri, Ekman’ın güçlü görsel estetiğiyle birlikte, toplum imajını mizahi bir dille sorguluyor. Bugüne kadar dünya genelinde neredeyse 50 eseri sahnelenmiş bir sanatçı olan Ekman’ın GöteborgsOperans Danskompani için dans sanatının sınırlarını zorladığı eseri "Hammer" izleyenlere unutamayacakları bir performans sergileyecek. Gösterinin biletleri Passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Hammer
        #dans
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