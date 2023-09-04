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        Haberler Spor Voleybol Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Hande Baladın boyu kaç ve hangi takımda oynuyor? - Voleybol Haberleri

        Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Milli Voleybolcu Hande Baladın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında dikkat çeken isimlerden oldu. Eczacıbaşı takımında smaçör pozisyonunda oynayan Baladın'ın kariyeri ve hayatı sporseveler tarafından sorgulanıyor İşte, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:01
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        HANDE BALADIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

        2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında gösterdiği performansla dikkat çeken Hande Baladın'ın hayatı sporseverler tarafından merak ediliyor. 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, 26 yaşında ve bekardır.

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        1,90 cm boyundaki Türk milli voleybolcu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde, eğitim hayatı ile beraber profesyonel voleybol kariyerini de sürdürüyor.

        İlk olarak Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında voleybola başlayan Baladın, kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri Eczacıbaşı takımında smaçör olarak forma giymeye başladı.

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        2015-2016 sezoununda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi, 2018-2019 sezonunda deneyim kazanmak için Galatasaray'da kiralık forma giydi.

        2019-2020 sezonunda Eczabaşı'na geri döndü. Hande Baladın aynı zamanda Türkiye kadın milli voleybol takım oyuncusudur.

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        KULÜP BAŞARILARI

        2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

        2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

        2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

        2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

        Şampiyonluğu (Süper Kupa)

        2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

        2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

        MİLLİ TAKIM

        2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

        2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

        2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

        2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

        2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

        2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

        2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

        2023 CEV Avrupa Voleybol Kadınlar Şampiyonluğu

        BİREYSEL BAŞARILAR

        2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

        2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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