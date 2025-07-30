Hande Doğandemir, sevgilisiyle tatile çıktı
Hande Doğandemir, yeniden bir araya geldiği sevgilisi Emre İzer ile tatile çıktı. Doğandemir, birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı
Oyuncu Hande Doğandemir ve mimar Emre İzer, bu yıl ilişkilerine ikinci bir şans tanıyarak yeniden bir araya geldiler.
Doğandemir, sevgilisiyle birlikte tatile çıktı ve o anlara dair sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
Oyuncu, sevgilisini de etiketlediği gönderilerine ise, "İhtiyacım olan biraz güneş, biraz da nefes alabileceğim hava" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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