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Hande Erçel acı haberi alır almaz İtalya'dan döndü

Hande Erçel'in kansere yenilen dedesi Metin Erçel, dün ikindi namazına müteakiben Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Acı haberi duyar duymaz sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya tatilini yarıda kesip, soluğu törende alan ünlü oyuncunun bir hayli üzgün olduğu görüldü

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HABERTURK.COM / İHA
  • Hande Erçel dedesinin vefat haberini alır almaz İtalya'dan döndü - Magazin haberleri

    Hande Erçel, emekli Hava Astsubayı olan dedesi Metin Erçel'in vefat haberiyle sarsıldı.
  • Hande Erçel dedesinin vefat haberini alır almaz İtalya'dan döndü - Magazin haberleri

    Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere apar topar soluğu Bandırma'da aldı.
  • Hande Erçel dedesinin vefat haberini alır almaz İtalya'dan döndü - Magazin haberleri

    Kansere yenilen Metin Erçel, dün ikindi namazına müteakiben Bandırma Haydarçavuş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
  • Hande Erçel dedesinin vefat haberini alır almaz İtalya'dan döndü - Magazin haberleri

    Dedesinin cenaze törenine katılan Hande Erçel'in oldukça üzgün olduğu görüldü.
  • Hande Erçel dedesinin vefat haberini alır almaz İtalya'dan döndü - Magazin haberleri

    Hande Erçel, dedesinin vefat haberinden sonra bu fotoğrafı paylaştı.
  • Hande Erçel dedesinin vefat haberini alır almaz İtalya'dan döndü - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, daha sonra bu kareyi de sosyal medya hesabından yayımlamayı ihmal etmedi.
  • Hande Erçel dedesinin vefat haberini alır almaz İtalya'dan döndü - Magazin haberleri

    Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel de mücadele ettiği kansere yenilerek 2019'da hayatını kaybetmişti.

     
    Fotoğraflar: İHA, Instagram

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