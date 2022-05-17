Erçel, geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım’la ilgili soruya "Her şey yolunda" yanıtını vermişti. Yıldırım’a da “Güzel bir birlikteliğe başladınız. Hande Hanım ilişkinizi kabul etti, siz neler söyleyeceksiniz?” diye soruldu.