        Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel: Hande çok mutlu - Magazin haberleri

        Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel: Hande çok mutlu

        Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'in yapımcı Onur Güvenatam ile ilişkisi hakkında konuştu. Gamze Erçel, kardeşinin çok mutlu olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:44
        Abla aşkı onayladı
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gamze Erçel, Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Erçel, kızı Mavi’den bahsetti.

        Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile evlenmişti.
        Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile evlenmişti.

        Kardeşi Hande Erçel’in Mavi ile olan bağına değinen Gamze Erçel; “Mavi 6 yaşına geldi. Hande ile de çok güzel bir ilişkileri var. Hande de her boş zamanında geliyor ve Mavi ile zaman geçiriyor. Bu beni mutlu ediyor. O da çok güzel bir şekilde teyzelik görevini yerine getiriyor" dedi.

        Hande Erçel - Mavi Yıldırım
        Hande Erçel - Mavi Yıldırım
        "DÜNYANIN EN GÜZEL TEYZESİ"

        Kardeşi Hande Erçel’den övgüyle söz etmeyi sürdüren Gamze Erçel; "Dünyanın en güzel teyzesi. Mavi, daha anlamıyor ama nasıl bir teyzesi olduğunun farkında değil" ifadelerini kullandı.

        Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Hande Erçel’in, yapımcı Onur Güvenatam ile geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

        Onur Güvenatam
        Onur Güvenatam

        "HENÜZ TANIŞMADIM"

        Gamze Erçel’e, kardeşinin yeni ilişkisi hakkında sorular yöneltildi. Erçel; "Hande şu an mutlu gözüküyor, ben, henüz tanışmadım" dedi.

