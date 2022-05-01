Hande Ünsal: Her zaman gurur duyuyorum

"Her zaman gurur duyuyorum" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Ünsal ve "Sakiler" grubunda yer alan sevgilisi Serkan Balkan, önceki akşam "Aydınlıkevler" tiyatro oyununu izlemeye geldi.

"BAYRAM KONSERLERİ ÖNCESİ SON KAÇIŞIMIZ"

Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Ünsal, "Uzun zamandır gelmek istiyorduk, bizim için de güzel bir deneyim olacak. Bayram konserleri öncesi son kaçışımız oldu. Hem onun hem de benim yoğun bir konser takvimim var." dedi.

"HER ZAMAN GURUR DUYUYORUM"

Muhabirlerin, "Serdar Ortaç Tribute' albümünde yer aldınız ikiniz de. Gelen tepkiler nasıldı? Birbirinizin yorumlarını nasıl değerlendirdiniz?" sorusuna yanıt veren Hande Ünsal, "Sakiler şarkıyı seslendirme aşamasındayken ben çok beğenmiştim, o yüzden tebrik ediyorum. Ben her zaman gurur duyuyorum yaptıkları tüm işlerle. Benim de seslendirdiğim şarkı çok beğenildi, çok güzel gidiyor. Çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Balkan ise, "Hande bizim en büyük destekçimiz." şeklinde konuştu.