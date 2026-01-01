Hande Yener: 2026 merhamet yılı olsun

Hande Yener, yeni yılı İstanbul Sarıyer'deki bir mekânda sevenleriyle karşıladı. Yener, gece için mini beyaz renkli bir kostüm giymeyi tercih etti.

Sevenlerine iyi dileklerde bulunan Hande Yener, "2026 tüm dünyada umut, sevgi, merhamet ve barışın yılı olsun" dedi.