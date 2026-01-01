Habertürk
        Hande Yener: 2026 merhamet yılı olsun

        Hande Yener: 2026 merhamet yılı olsun

        Yeni yılı İstanbul'da sevenleriyle birlikte karşılayan Hande Yener, "2026 tüm dünyada umut, sevgi, merhamet ve barışın yılı olsun" ifadelerini kullandı

        Giriş: 01.01.2026 - 12:52 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:52
        "2026 merhamet yılı olsun"
        Hande Yener, yeni yılı İstanbul Sarıyer'deki bir mekânda sevenleriyle karşıladı. Yener, gece için mini beyaz renkli bir kostüm giymeyi tercih etti.

        Sevenlerine iyi dileklerde bulunan Hande Yener, "2026 tüm dünyada umut, sevgi, merhamet ve barışın yılı olsun" dedi.

