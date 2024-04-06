Hande Yener, annesinin doğum gününü kutladı
Hande Yener, 17 Mart'ta kaybettiği annesinin mezarı başında doğum gününü kutladı
Giriş: 06.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:18
Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından annesinin ölümünü takipçileriyle paylaşan Hande Yener, annesinin doğum gününü mezarı başında kutladı.
Hande Yener, doğum günü pastasıyla annesinin mezarını videoya alarak; "Canım annem iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum..." ifadelerini kullandı.
Hande Yener, geçtiğimiz günlerde annesinin adına bir şarkı da çıkarmıştı.
Fotoğraflar: Instagram
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