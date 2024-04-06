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        Haberler Magazin Hande Yener, annesinin doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Hande Yener, annesinin doğum gününü kutladı

        Hande Yener, 17 Mart'ta kaybettiği annesinin mezarı başında doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:18
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        Annesinin doğum gününü kutladı
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        Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından annesinin ölümünü takipçileriyle paylaşan Hande Yener, annesinin doğum gününü mezarı başında kutladı.

        Hande Yener, doğum günü pastasıyla annesinin mezarını videoya alarak; "Canım annem iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum..." ifadelerini kullandı.

        Hande Yener, geçtiğimiz günlerde annesinin adına bir şarkı da çıkarmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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