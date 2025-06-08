Hande Yener, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Antalya’da verdiği konserle müzik rüzgarı estirdi. Hayranlarının akın ettiği konserde, Yener hem kulaklara hem de gözlere hitap eden bir şovuyla herkesi mest etti.

Konser boyunca Hande Yener; 'Sebastian', 'Kırmızı', 'Romeo' gibi birbirinden hit parçalarını seslendirerek hayranlarına müzik, eğlence ve dans dolu bir bayram gecesi yaşattı. Yener, hem tarzıyla hem de enerjisi ve danslarıyla yine unutulmayacak bir performans sergiledi.

Hande Yener’in sahnedeki hakimiyeti, repertuvar seçimi ve şovlarıyla bütünleşen performansı kadar bayram dileği de sevenlerinden büyük alkış aldı. “Barış, huzur sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu nice bayramlara” mesajı veren Yener, bayramın ikinci gününde Çınarcık'ta bir konsere imzasını attı. Bayramın üçüncü günü Alaçatı’da sahne alacak olan Hande Yener konser maratonunu aralıksız sürdürecek.