Hande Yener'den konserinde dikkat çeken kostüm seçimi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Yener, 'Hande Bizi Sezen'e Götür' konseriyle Harbiye'de sevenleriyle bir araya geldi. Yener'i dinlemeye gelenler arasında; Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, Berksan ve Ebru Şallı gibi ünlü isimler vardı. Yener, "Önce sahnede vokal yaparken bu şarkıları şimdi seslendiriyor olmak benim için gurur verici" diye konuştu. Şarkıcı, sahneye kirpi dikenlerini andıran bir kostümle çıktı.

Hande Yener

Berksan, yakın arkadaşı Hande Yener için "Her seferinde bayılarak dinliyorum, sesine aşığım. Ona şarkılar yazmaktan çok keyif alıyorum. Ağır Hande Yener fanıyım" dedi.

Berksan

"BAŞIMA GELEN OLAYA BAKIN"

Berksan, geçtiğimiz aylarda akrabası sandığı birisi tarafından dolandırılma hikâyesi hakkında da konuştu. "O salak benim. Evet dolandırıldım" diyen şarkıcı, "Bir gece önce evde 'Organize İşler' filmini izledim. Ertesi gün başıma gelen olaya bakın. Karakolda da bana 'O film burada çekildi' dediler. Herkesten duyuyorum böyle hikâye. O kadar çok detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdim. İnsan kendini enayi gibi hissediyor" ifadelerini kullandı.

"HEM SEZEN'E HEM DE HANDEYE GELDİK"

Ebru Şallı da "Bugün hem Sezen'e hem Hande'ye geldik" diye konuştu. Şallı, "Biz Sezen Aksu hayranıyız, çok özlüyorum onun konserlerini. Hande Yener de harika, muhteşem konserleri oluyor. Hem Hande var hem de Sezen şarkıları var. Bu akşam eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı

"İLK DÖNEMLERDE OYUNCULUK TEKLİFİ ALMIŞTIM"

Gazetecilerin "Oyunculuk teklifi geliyor mu?" sorusuna da yanıt veren Ebru Şallı, "Ben ilk dönemlerimde oyunculuk teklifi aldım. Sonrasında evlilik ve buna çocuk izin vermedi. Oyunculuk çok meşakkatli bir iş. Eğitimini de almadım ama çok güzel bir iş. Mankenlikten spora geçiş yaptım. O dönemde bazı arkadaşlarımız oyuncu oldu bazıları da şarkıcı oldu" dedi.

Oyuncuların kazandığı ücretlerle ilgili düşüncelerini aktaran Şallı, "Herkes hakkını alıyordur diye düşünüyorum. Bizim dizilerimiz tüm dünyada izleniyor. Dünyada dizi çekmede bir numarayız. Sağlık sektöründe de bir numarayız" diye konuştu.