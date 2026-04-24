        Hande Yener'in ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan... - Magazin haberleri

        Hande Yener'in ifadesi ortaya çıktı

        Muğla'daki konseri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Hande Yener'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Yener, ifadesinde; her zaman devletinin, milletinin yanında olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadım, kimseyi hedef almadım ve kışkırtmadım" dedi

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:54
        Hande Yener'in ifadesi ortaya çıktı

        Hande Yener, 15 Mayıs 2025'te Muğla'da konser verdi. Konserdeki konuşmasında Yener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve "Bu devri çok güzel devireceğiz" dediği iddia edildi. Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvurunun ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Yener hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Yener'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul'da yaşayan Yener'in ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderildi. Hande Yener, savcılığa verdiği ifadesinde; sahnede zıplamasının siyasi bir duruş değil, o anki müziğin ritmine ve kalabalığın coşkusuna verilen anlık bir konser refleksi olduğunu anlattı.

        "GÖRÜNTÜLER BİRLEŞTİRİLEREK ALGI OLUŞTURULMUŞ"

        İfadesinde; farklı zaman ve mekanlarda gerçekleşen olayların tek bir olaymış gibi sunulduğunu ileri süren eden Yener, "Zıplama olayı ile 'Bu devri devireceğiz' şeklinde iddia edilen söz aynı ana ilişkin değildir. 'Bu devri devireceğiz' ifadesi, Harbiye'deki başka bir konserimde, 'Bodrum' isimli şarkımdaki 'Senle ben hep yoktan zamandık' sözlerine atıf yaparak, gençlere kendi hayatımdan örnekler verdiğim bir motivasyon konuşmasıydı. Bu iki ayrı olayın birleştirilip, sanki bir çağrı yapılmış gibi yansıtılması bilinçli bir saptırmadır" dedi.

        "DEVLETİMİN VE MİLLETİMİN YANINDAYIM"

        Mesleğini her zaman birleştirici bir güç olarak gördüğünü de ifadesinde belirten Yener, "15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerine katıldım, Yenikapı mitinginde yer aldım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelip, iftar programlarına katıldım. 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'e giderek askerlerimize destek veren sanatçılar arasındaydım. Tüm bu süreçlerde duruşum her zaman devletimin ve milletimin yanında olmuştur" diye konuştu.

        "ASLA KİMSEYİ HEDEF ALMADIM"

        Hakkındaki yanlış algının düzeltilmesini istediğini belirten Yener, "Hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadım, kimseyi hedef almadım ve kışkırtmadım. Sahnedeki tek amacım, insanları eğlendirmek ve hayatın yükünden bir süreliğine de olsa uzaklaştırmaktır" dedi. Yener'in avukatının, konserin tamamına ait görüntüleri ve sanatçının gençlere verdiği moral mesajlarını içeren kayıtları dosyaya sunduğu öğrenildi.

