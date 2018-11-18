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Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, ayaküstü gazetecilerle sohbet sırasında Çağın Kulaçoğlu, annesi Hande Yener'in önümüzdeki ay çıkacak tek şarkılık İngilizce single albümle dünyaya açılmaya hedeflediğini söyleyerek, "Bu şarkıyla birlikte güzel bir adım atacağız. Annemin amacı dünyaya açılmak. Bu şarkıdan sonra annemin dünyada iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Bu tek şarkıdan sonra İngilizce albümlerde gelecek. Çünkü annem yenilikleri seven bir sanatçı" dedi.