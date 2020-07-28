Hangi aracın fiyatı ne kadar arttı

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv sektöründe canlılık yaratan faiz kampanyasında, önceki gün flaş bir gelişme yaşanmış ve bazı otomobil markaları kampanyanın dışına atılmıştı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, Türkiye'de üretim yapan markalardan Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota'nın araçlarındaki "fiyat artışları" nedeniyle kredi paketi kapsamından çıkarıldığı bildirilmişti.

Gelişmeler üzerine, söz konusu markaların sattığı araçlardaki fiyat değişimlerini mercek altına aldık.

1 AYLIK DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKİYOR

Cardata'nın verilerine göre, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, Mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL ve Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL seviyesinde. Rakamlar, Ocak'tan Temmuz'a bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Egea model ailesi içinde en yüksek fiyat artışı söz konusu versiyonda gerçekleşirken, diğer motor ve donanım seçeneklerinde yüzde 10 seviyesinde fiyat artışlarını yaşanmış durumda.

Türkiye'de üretilen ve faiz kampanyasından çıkarın bir diğer model olan Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı. Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL seviyesine çıktı.

Honda Civic Sedan'da fiyat artışlarını görüldüğü modeller arasında yer alıyor. Civic Sedan'ın 1.5 VTEC Turbo Executive Plus benzin otomatik 182 beygirlik versiyonu, yıl başından bu beri fiyatını yaklaşık yüzde 20 artırdı. Bu aracın faiz kampanyasının başladığı Haziran ayındaki fiyatının 212 bin 600 TL'den Temmuz'da 231 bin 400 TL'ye çıkması ise dikkat çekiyor.

Cardata'nın verilerine göre, Türkiye'de üretilen bir diğer model olan Hyundai'in i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Benzin düz vitesli versiyonu da Ocak-Temmuz arasında yüzde yüzde 18.3'lük fiyat artışına maruz kaldı.

FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 30'U BULUYOR

Bursa'da üretim yapan Renault cephesinde ise, aynı tarihlerdeki fiyat artış oranlarının diğer yerli üretim yapan markalara göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Öyle ki, Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygir modeli, Ocak-Temmuz arasında fiyatını yüzde 31 oranında artırdı. Bu otomobilin fiyatı Haziran ayında 234 bin 500 TL iken, Temmuz ayında ise 240 bin 500'ye yükselmiş durumda. Renault'un diğer modellerinde de 7 aylık fiyat değişimlerinin yüzde 20'lerde seyrettiğini belirtelim.

Türkiye'de üretim yapan Toyota'da yerli üretim modellerinde fiyat artışları yapan markalar arasında yer alıyor.

Japon markanın Sakarya'da ürettiği Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack benzin otomatik modeli yıl başından bu yana yüzde 23.2 zamlanırken, aynı fabrikada üretilen C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame benzin otomatik de yüzde 24 oranında zamlandı.

EURO BAZINDA ARTIŞ SINIRLI

Yukarıdaki satırlarda bahsi geçen modellerin fiyat artışlarındaki nedenleri anlamak adına, euro bazındaki fiyatlara ve döviz kurundaki hareketliliğe de bakmakta fayda var.

Örneğin, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak'tan bu yana satış fiyatı yüzde 14.3 artarken, euro bazında ise aynı dönemde fiyatında yüzde 3.5 azalma olduğu görülüyor.

Aynı şekilde, Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana satış fiyatını yüzde 10 kadar artırırken, bu modelin de euro bazındaki fiyat değişiminin yüzde 7.1 azaldığı göze çarpıyor.

Hyundai cephesinde ise euro bazında fiyat değişimi yaşanmazken, 7 ayda satış fiyatının yüzde 31 oranında artıran Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygir modelinin euro bazında fiyatının yüzde 10.7 arttığı fark ediliyor.

Toyota cephesinde Corolla ve CHR modellerinde 7 ay içinde fiyatların euro bazında yüzde 5 kadar arttığı görülüyor.

Yıl başından bu yana euro'nun Türk Lirası karşında yüzde 18.5 kadar değer kazandığı da hesaba katıldığında, sıfır kilometre otomobil fiyatlarındaki artışın döviz kurlarından kaynaklandığı sonucuna varılıyor.

Gelişmeleri dün BloombergHT'ye değerlendiren Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da, dövizdeki artışa işaret ederek, bankaların fiyat kontrol mekanizması gibi çalıştığını söylemişti.

Kibar, "Kamu Bankalarının fiyat kontrol mekanizmasının içinde olduğunu bilmiyorduk, bankalar kendilerine farklı görevler çıkardı. Euro kurunda son dönemde ciddi artış var. İkinci el araç kredilendirme mekanizması hızlanırken, yerli üreticilerin bu kampanya dışında tutulması anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullanmıştı.

Kredi destek kampanyası dışında kalan otomobillerin fiyatlarındaki değişimlerin tam listesi ise şu şekilde;