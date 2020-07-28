Otomotiv sektöründe canlılık yaratan faiz kampanyasında, önceki gün flaş bir gelişme yaşanmış ve bazı otomobil markaları kampanyanın dışına atılmıştı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, Türkiye'de üretim yapan markalardan Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota'nın araçlarındaki "fiyat artışları" nedeniyle kredi paketi kapsamından çıkarıldığı bildirilmişti.
Gelişmeler üzerine, söz konusu markaların sattığı araçlardaki fiyat değişimlerini mercek altına aldık.
1 AYLIK DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKİYOR
Cardata'nın verilerine göre, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, Mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL ve Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL seviyesinde. Rakamlar, Ocak'tan Temmuz'a bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.(Fiat Egea)
Egea model ailesi içinde en yüksek fiyat artışı söz konusu versiyonda gerçekleşirken, diğer motor ve donanım seçeneklerinde yüzde 10 seviyesinde fiyat artışlarını yaşanmış durumda.
Türkiye'de üretilen ve faiz kampanyasından çıkarın bir diğer model olan Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı. Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL seviyesine çıktı.
Honda Civic Sedan'da fiyat artışlarını görüldüğü modeller arasında yer alıyor. Civic Sedan'ın 1.5 VTEC Turbo Executive Plus benzin otomatik 182 beygirlik versiyonu, yıl başından bu beri fiyatını yaklaşık yüzde 20 artırdı. Bu aracın faiz kampanyasının başladığı Haziran ayındaki fiyatının 212 bin 600 TL'den Temmuz'da 231 bin 400 TL'ye çıkması ise dikkat çekiyor.(Honda Civic Sedan)
Cardata'nın verilerine göre, Türkiye'de üretilen bir diğer model olan Hyundai'in i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Benzin düz vitesli versiyonu da Ocak-Temmuz arasında yüzde yüzde 18.3'lük fiyat artışına maruz kaldı.
FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 30'U BULUYOR
Bursa'da üretim yapan Renault cephesinde ise, aynı tarihlerdeki fiyat artış oranlarının diğer yerli üretim yapan markalara göre daha yüksek olduğu görülüyor.(Renault Clio)
Öyle ki, Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygir modeli, Ocak-Temmuz arasında fiyatını yüzde 31 oranında artırdı. Bu otomobilin fiyatı Haziran ayında 234 bin 500 TL iken, Temmuz ayında ise 240 bin 500'ye yükselmiş durumda. Renault'un diğer modellerinde de 7 aylık fiyat değişimlerinin yüzde 20'lerde seyrettiğini belirtelim.
Türkiye'de üretim yapan Toyota'da yerli üretim modellerinde fiyat artışları yapan markalar arasında yer alıyor.(Toyota C-HR)
Japon markanın Sakarya'da ürettiği Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack benzin otomatik modeli yıl başından bu yana yüzde 23.2 zamlanırken, aynı fabrikada üretilen C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame benzin otomatik de yüzde 24 oranında zamlandı.
EURO BAZINDA ARTIŞ SINIRLI
Yukarıdaki satırlarda bahsi geçen modellerin fiyat artışlarındaki nedenleri anlamak adına, euro bazındaki fiyatlara ve döviz kurundaki hareketliliğe de bakmakta fayda var.
Örneğin, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak'tan bu yana satış fiyatı yüzde 14.3 artarken, euro bazında ise aynı dönemde fiyatında yüzde 3.5 azalma olduğu görülüyor.
Aynı şekilde, Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana satış fiyatını yüzde 10 kadar artırırken, bu modelin de euro bazındaki fiyat değişiminin yüzde 7.1 azaldığı göze çarpıyor.(Ford Tourneo Courier)
Hyundai cephesinde ise euro bazında fiyat değişimi yaşanmazken, 7 ayda satış fiyatının yüzde 31 oranında artıran Megane Sedan 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygir modelinin euro bazında fiyatının yüzde 10.7 arttığı fark ediliyor.
Toyota cephesinde Corolla ve CHR modellerinde 7 ay içinde fiyatların euro bazında yüzde 5 kadar arttığı görülüyor.
Yıl başından bu yana euro'nun Türk Lirası karşında yüzde 18.5 kadar değer kazandığı da hesaba katıldığında, sıfır kilometre otomobil fiyatlarındaki artışın döviz kurlarından kaynaklandığı sonucuna varılıyor.
Gelişmeleri dün BloombergHT'ye değerlendiren Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da, dövizdeki artışa işaret ederek, bankaların fiyat kontrol mekanizması gibi çalıştığını söylemişti.
Kibar, "Kamu Bankalarının fiyat kontrol mekanizmasının içinde olduğunu bilmiyorduk, bankalar kendilerine farklı görevler çıkardı. Euro kurunda son dönemde ciddi artış var. İkinci el araç kredilendirme mekanizması hızlanırken, yerli üreticilerin bu kampanya dışında tutulması anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullanmıştı.
Kredi destek kampanyası dışında kalan otomobillerin fiyatlarındaki değişimlerin tam listesi ise şu şekilde;
|Marka model
|Ocak Liste
|Temmuz Liste
|Ocak-Temmuz %
|FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Easy Benzin Düz 95 BG
|96.900 ₺
|109.900 ₺
|13,4%
|FIAT Egea Sedan 1.3 MultiJet Easy Dizel Düz 95 BG
|136.900 ₺
|146.900 ₺
|7,3%
|FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Easy Dizel Otomatik 120 BG
|167.900 ₺
|183.900 ₺
|9,5%
|FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Urban Plus Benzin Düz 95 BG
|107.900 ₺
|120.900 ₺
|12,0%
|FIAT Egea Sedan 1.3 MultiJet Urban Plus Dizel Düz 95 BG
|140.900 ₺
|151.900 ₺
|7,8%
|FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus Dizel Düz 120 BG
|165.900 ₺
|181.900 ₺
|9,6%
|FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus Dizel Otomatik 120 BG
|171.900 ₺
|187.900 ₺
|9,3%
|FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Mirror Benzin Düz 95 BG
|111.900 ₺
|127.900 ₺
|14,3%
|FIAT Egea Sedan 1.3 MultiJet Mirror Dizel Düz 95 BG
|144.900 ₺
|155.900 ₺
|7,6%
|FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Mirror Dizel Düz 120 BG
|169.900 ₺
|185.900 ₺
|9,4%
|FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Mirror Dizel Otomatik 120 BG
|175.900 ₺
|191.900 ₺
|9,1%
|FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus Dizel Düz 120 BG
|173.900 ₺
|189.900 ₺
|9,2%
|FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus Dizel Otomatik 120 BG
|179.900 ₺
|195.900 ₺
|8,9%
|FIAT Egea Hatchback 1.4 16V Fire Street Benzin Düz 95 BG
|111.900 ₺
|127.900 ₺
|14,3%
|FIAT Egea Hatchback 1.3 16V MultiJet II Start&Stop Street Dizel Düz 95 BG
|145.900 ₺
|160.900 ₺
|10,3%
|FIAT Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus Benzin Düz 95 BG
|115.900 ₺
|131.400 ₺
|13,4%
|FIAT Egea Hatchback 1.3 16V MultiJet II Start&Stop Urban Plus Dizel Düz 95 BG
|149.900 ₺
|164.900 ₺
|10,0%
|FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Urban Plus Dizel Otomatik 120 BG
|171.900 ₺
|189.900 ₺
|10,5%
|FIAT Egea Hatchback 1.4 16V Fire Mirror Benzin Düz 95 BG
|120.900 ₺
|135.900 ₺
|12,4%
|FIAT Egea Hatchback 1.3 16V MultiJet II Start&Stop Mirror Dizel Düz 95 BG
|154.900 ₺
|168.900 ₺
|9,0%
|FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Mirror Dizel Otomatik 120 BG
|175.900 ₺
|193.900 ₺
|10,2%
|FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop S-Design Dizel Otomatik 120 BG
|179.900 ₺
|197.900 ₺
|10,0%
|FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Sport Dizel Otomatik 120 BG
|191.900 ₺
|209.900 ₺
|9,4%
|FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Street Dizel Otomatik 120 BG
|166.900 ₺
|184.900 ₺
|10,8%
|FIAT Egea Station Wagon 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Urban Plus Dizel Otomatik 120 BG
|176.900 ₺
|194.900 ₺
|10,2%
|FIAT Egea Station Wagon 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Mirror Dizel Otomatik 120 BG
|180.900 ₺
|198.900 ₺
|10,0%
|FIAT Egea Station Wagon 1.6 16V MultiJet II Start&Stop S-Design Dizel Otomatik 120 BG
|184.900 ₺
|202.900 ₺
|9,7%
|FIAT Egea Station Wagon 1.3 MultiJet Street Dizel Düz 95 BG
|- ₺
|161.900 ₺
|0,0%
|FIAT Doblo Panorama 1.6 MultiJet Easy Dizel Düz 120 BG
|165.900 ₺
|182.900 ₺
|10,2%
|FIAT Doblo Panorama 1.6 MultiJet Lounge Dizel Düz 120 BG
|174.900 ₺
|191.900 ₺
|9,7%
|FIAT Doblo Panorama 1.6 MultiJet Lounge Dizel Düz 120 BG
|179.900 ₺
|196.900 ₺
|9,4%
|FIAT Fiorino Panorama 1.3 MultiJet Pop Dizel Düz 95 BG
|137.400 ₺
|151.900 ₺
|10,6%
|FIAT Fiorino Panorama 1.3 MultiJet Premio Dizel Düz 95 BG
|150.400 ₺
|164.900 ₺
|9,6%
|FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Trend Dizel Düz 75 BG
|122.600 ₺
|132.500 ₺
|8,1%
|FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Delux Dizel Düz 75 BG
|128.400 ₺
|138.800 ₺
|8,1%
|FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Titanium Dizel Düz 100 BG
|139.000 ₺
|150.200 ₺
|8,1%
|FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Black Line Dizel Düz 100 BG
|143.600 ₺
|155.200 ₺
|8,1%
|FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Titanium Plus Dizel Düz 100 BG
|147.200 ₺
|159.100 ₺
|8,1%
|FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Deluxe Dizel Düz 100 BG
|132.200 ₺
|145.500 ₺
|10,1%
|HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Dream Benzin Düz 125 BG
|147.500 ₺
|165.500 ₺
|12,2%
|HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Elegance Benzin Otomatik 125 BG
|166.100 ₺
|186.400 ₺
|12,2%
|HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Benzin Düz 182 BG
|174.400 ₺
|195.600 ₺
|12,2%
|HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Benzin Otomatik 182 BG
|178.600 ₺
|200.400 ₺
|12,2%
|HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Benzin Otomatik 182 BG
|193.400 ₺
|231.400 ₺
|19,6%
|HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Elegance LPG/Benzin Otomatik 125 BG
|175.500 ₺
|196.800 ₺
|12,1%
|HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Executive LPG/Benzin Otomatik 125 BG
|186.900 ₺
|209.600 ₺
|12,1%
|HONDA Civic Sedan 1.6 i-DTEC Elegance Dizel Otomatik 120 BG
|230.400 ₺
|258.200 ₺
|12,1%
|HONDA Civic Sedan 1.6 i-DTEC Executive Plus Dizel Otomatik 120 BG
|246.200 ₺
|276.100 ₺
|12,1%
|HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Prestige Benzin Otomatik 182 BG
|- ₺
|237.000 ₺
|0,0%
|HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Prestige Benzin Düz 182 BG
|- ₺
|202.500 ₺
|0,0%
|HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Güvenlik Paketli Benzin Düz 182 BG
|- ₺
|195.600 ₺
|0,0%
|HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Güvenlik Paketli Benzin Otomatik 182 BG
|- ₺
|206.600 ₺
|0,0%
|HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Benzin Düz 67 BG
|- ₺
|119.550 ₺
|0,0%
|HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Benzin Otomatik 67 BG
|- ₺
|128.810 ₺
|0,0%
|HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Elite Benzin Otomatik 84 BG
|- ₺
|140.300 ₺
|0,0%
|HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Elite Çift Renk Benzin Otomatik 84 BG
|- ₺
|141.300 ₺
|0,0%
|HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Style Benzin Otomatik 84 BG
|- ₺
|133.670 ₺
|0,0%
|HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Style Çift Renk Benzin Otomatik 84 BG
|- ₺
|134.670 ₺
|0,0%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Benzin Düz 84 BG
|113.960 ₺
|134.800 ₺
|18,3%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.2 MPI Style Benzin Düz 84 BG
|119.550 ₺
|140.600 ₺
|17,6%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Jump Benzin Otomatik 100 BG
|126.930 ₺
|144.750 ₺
|14,0%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Benzin Otomatik 100 BG
|132.935 ₺
|151.400 ₺
|13,9%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan Benzin Otomatik 100 BG
|- ₺
|157.050 ₺
|0,0%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.0 T-GDI Style Panoramik Cam Tavan Multimedya Paketi Benzin Otomatik 120 BG
|148.930 ₺
|168.100 ₺
|12,9%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan Multimedya Paketi Benzin Otomatik 100 BG
|141.000 ₺
|160.300 ₺
|13,7%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Design Pack Benzin Otomatik 100 BG
|135.500 ₺
|154.700 ₺
|14,2%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Design Multimedya Benzin Otomatik 100 BG
|138.500 ₺
|157.800 ₺
|13,9%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Elite Smart Panoramik Cam Tavan Benzin Otomatik 100 BG
|142.800 ₺
|162.700 ₺
|13,9%
|HYUNDAI i20 Hatchback 1.0 T-GDI Elite Smart Panoramik Cam Tavan Safety Benzin Otomatik 120 BG
|154.265 ₺
|173.700 ₺
|12,6%
|HYUNDAI i20 Active Hatchback 1.4 MPI Elite Smart Benzin Otomatik 100 BG
|140.840 ₺
|160.300 ₺
|13,8%
|RENAULT Clio Hatchback 0.9 TCe Joy Benzin Düz 90 BG
|100.900 ₺
|110.900 ₺
|9,9%
|RENAULT Clio Sport Tourer 0.9 TCe Joy Benzin Düz 90 BG
|103.900 ₺
|115.400 ₺
|11,1%
|RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Benzin Düz 72 BG
|111.000 ₺
|121.000 ₺
|9,0%
|RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Joy Benzin Otomatik 100 BG
|118.700 ₺
|149.800 ₺
|26,2%
|RENAULT Clio Hatchback 1.5 BlueDCI Joy Dizel Düz 85 BG
|140.900 ₺
|170.600 ₺
|21,1%
|RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch Benzin Düz 100 BG
|118.000 ₺
|147.600 ₺
|25,1%
|RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch Benzin Otomatik 100 BG
|131.500 ₺
|157.800 ₺
|20,0%
|RENAULT Clio Hatchback 1.5 BlueDCI Touch Dizel Düz 115 BG
|149.900 ₺
|177.000 ₺
|18,1%
|RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Icon Benzin Düz 100 BG
|132.000 ₺
|160.600 ₺
|21,7%
|RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Icon Benzin Otomatik 100 BG
|140.500 ₺
|170.800 ₺
|21,6%
|RENAULT Clio Hatchback 1.5 BlueDCI Icon Dizel Düz 115 BG
|159.400 ₺
|196.100 ₺
|23,0%
|RENAULT Clio Hatchback 1.3 TCe Icon Benzin Otomatik 130 BG
|154.500 ₺
|184.600 ₺
|19,5%
|RENAULT Clio Hatchback 1.3 TCe Touch Benzin Otomatik 130 BG
|- ₺
|171.650 ₺
|0,0%
|RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Joy Benzin Düz 140 BG
|140.900 ₺
|164.500 ₺
|16,7%
|RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Joy Benzin Otomatik 140 BG
|163.400 ₺
|196.500 ₺
|20,3%
|RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Touch Benzin Otomatik 140 BG
|171.400 ₺
|210.000 ₺
|22,5%
|RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Icon Benzin Otomatik 140 BG
|183.400 ₺
|240.500 ₺
|31,1%
|RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Touch Dizel Otomatik 115 BG
|185.900 ₺
|233.500 ₺
|25,6%
|RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon Dizel Otomatik 115 BG
|200.900 ₺
|261.500 ₺
|30,2%
|RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Joy Dizel Düz 115 BG
|167.900 ₺
|199.500 ₺
|18,8%
|RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Joy Dizel Otomatik 115 BG
|177.900 ₺
|228.500 ₺
|28,4%
|RENAULT Symbol Sedan 1.5 BlueDCI Joy Dizel Düz 95 BG
|127.900 ₺
|156.250 ₺
|22,2%
|RENAULT Symbol Sedan 0.9 TCe Joy Benzin Düz 90 BG
|92.900 ₺
|115.250 ₺
|24,1%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Vision Benzin Düz 132 BG
|133.100 ₺
|159.400 ₺
|19,8%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Vision Benzin Otomatik 132 BG
|139.300 ₺
|166.300 ₺
|19,4%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Dream Benzin Düz 132 BG
|147.000 ₺
|171.000 ₺
|16,3%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Dream Benzin Otomatik 132 BG
|152.900 ₺
|177.850 ₺
|16,3%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame Benzin Düz 132 BG
|155.750 ₺
|180.100 ₺
|15,6%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame Benzin Otomatik 132 BG
|161.650 ₺
|186.950 ₺
|15,7%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame X-Pack Benzin Düz 132 BG
|163.400 ₺
|188.900 ₺
|15,6%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame X-Pack Benzin Otomatik 132 BG
|170.500 ₺
|197.100 ₺
|15,6%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack Benzin Otomatik 132 BG
|190.150 ₺
|234.250 ₺
|23,2%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Dream Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG
|186.850 ₺
|216.000 ₺
|15,6%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG
|192.600 ₺
|222.600 ₺
|15,6%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame X-Pack Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG
|198.050 ₺
|228.900 ₺
|15,6%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Passion Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG
|214.100 ₺
|263.900 ₺
|23,3%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Passion X-Pack Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG
|218.350 ₺
|269.150 ₺
|23,3%
|TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Passion Benzin Otomatik 132 BG
|186.000 ₺
|229.150 ₺
|23,2%
|TOYOTA C-HR Crossover 1.2 Turbo 4x2 Flame Benzin Düz 116 BG
|171.250 ₺
|199.950 ₺
|16,8%
|TOYOTA C-HR Crossover 1.2 Turbo 4x2 Flame Benzin Otomatik 116 BG
|183.800 ₺
|228.800 ₺
|24,5%
|TOYOTA C-HR Crossover 1.2 Turbo 4x2 Passion Benzin Otomatik 116 BG
|204.050 ₺
|251.900 ₺
|23,5%
|TOYOTA C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4x2 Flame Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG
|256.600 ₺
|299.100 ₺
|16,6%
|TOYOTA C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4x2 Passion Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG
|296.850 ₺
|320.800 ₺
|8,1%
|TOYOTA C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG
|318.850 ₺
|361.600 ₺
|13,4%
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