Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa ile ilgili oyuncunun diğer talibi olan Hannover 96'dan açıklama geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Horst Heldt, konuyla ilgili olarak Eurosport'a yaptığı açıklamada "Yanlış giden bir şey yoktu. Şansımızı son dakikaya kadar zorladık. Oyuncunun iki seçeneği vardı, elimizden geleni yaptık ama o tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL UÇAK GETİRİP GÖTÜRDÜLER"

Kagawa'nın transfer edilmemesinin kendileri açısından bir başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini belirten Heldt, "Bir önceki gün Dortmund'la görüşmelere başladık ve son anda anlaşma sağladık. Ancak Beşiktaş, özel uçak gönderip Kagawa'yı götürdü. Oyuncunun tercihi bu oldu. İllegal herhangi bir şey olmadı" diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Kagawa için son anda Hannover 96 da devreye girmiş, ancak Dortmund'la anlaşma sağlayan Bundesliga temsilcisi, Kagawa'nın tercihini Beşiktaş'tan yana kullanması sebebiyle transferde mutlu sona ulaşamamıştı.