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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam HANTECH, Türkiye’de ticari klima pazarında - İş-Yaşam Haberleri

        HANTECH, Türkiye’de ticari klima pazarında

        Alman teknoloji şirketi HANTECH, duvar tipi klimalar ve ısı pompası ürünleriyle faaliyet gösterdiği Türkiye pazarına ticari klima ürünlerini de sunmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:41
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        HANTECH, Türkiye'de ticari klima pazarında
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        Türk girişimci Ramazan Hantik’in kurucusu olduğu ve global CEO’luğunu üstlendiği Almanya merkezli HANTECH, Türkiye'de ticari klima sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Otel, restoran gibi büyük ölçekli ticari tesislere yönelik iklimlendirme çözümleri sunmaya başlayacak olan şirket, 2025 yılı sonuna kadar bayi ve servis ağını genişleterek Türkiye’de ticari klima alanında da kalıcı bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor.

        2018 yılında Türkiye pazarına adım atan HANTECH, beyaz eşya, klima, güneş enerjisi panelleri ve piller gibi ürün piyasada yer alıyor. Almanya, Türkiye, Güney Afrika ve Hong Kong’da operasyonları bulunan şirket, 28 ülkede satış ve pazarlama faaliyetleri sürdürüyor.

        Türkiye’de hali hazırda 180 bayilerinin olduğunu belirten HANTECH Türkiye Genel Koordinatörü M. Murat Özbakır sözlerine şöyle devam etti: “HANTECH olarak, önümüzdeki dönemde Türkiye ticari klima pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 10 pazar payına ulaşmak için güçlü bir büyüme stratejisi izliyoruz. 2025 yılı sonunda global ciromuz 200 milyon euroyu bulacak ve Türkiye, global büyüme planlarımızın en kritik unsurlarından biri.”

        Türkiye’nin coğrafi konumu ve dinamik pazar yapısıyla HANTECH’in bölgesel büyüme stratejisinde kilit bir rol üstlendiğini belirten Özbakır, “Şu an bayi yapılanmamızı, ticari klima sektörünü de içerisine alacak şekilde genişletiyoruz. Halihazırda Türkiye’de 200’den fazla yeni bayi talebi aldık. Bizim için en öncelikli konu, marka değerimize yatırım yapmak ve markamıza duyulan güveni pekiştirmek. Yatırımlarımıza da bu yönde devam edeceğiz. Yeni reklam kampanyamızda da marka güvenini pekiştirmek ve Türkiye'de kalıcı bir marka değeri yaratmak üzerine odaklandık” dedi.

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