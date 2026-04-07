Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Hapoel IBI Tel Aviv - Fenerbahçe Beko: 95-80 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Hapoel IBI Tel Aviv - Fenerbahçe Beko: 95-80 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36. haftasında konuk olduğu İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv'e 95-80 yenilerek üst üste 4, toplamda 13. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, Hapoel'e mağlup!

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Fenerbahçe Beko, Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv'e 95-80 yenildi.

        Arena 8888 Sofya'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde bitiren Hapoel IBI, devre arasına da 51-38 önde gitti. Üçüncü periyodu da 75-56 önde geçen İsrail ekibi, müsabakadan 95-80 galip ayrıldı.

        Hapoel IBI'de Daniel Oturu 23, Elijah Bryant da 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin'in 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Fenerbahçe Beko organizasyonda üst üste 4, toplamda ise 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bir maçı eksik İsrail temsilcisi ise 22'nci galibiyetini elde etti.

