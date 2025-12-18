Habertürk
        Hapoel Netanel Holon: 92 - Bursaspor Basketbol: 83 | MAÇ SONUCU

        Hapoel Netanel Holon: 92 - Bursaspor Basketbol: 83 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında Bursaspor Basketbol, İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon'a 92-83 yenildi. Bu sonucun ardından Yeşil Beyazlılar, grubu galibiyet elde edemeden sonuncu sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 01:14 Güncelleme: 18.12.2025 - 01:14
        Bursaspor Basketbol, grubu sonuncu bitirdi!
        Bursaspor Basketbol, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon'a 92-83 mağlup oldu.

        Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 32-27 önde bitiren taraf İsrail temsilcisi oldu. Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada soyunma odasına 53-53 eşitlikle gidildi.

        İkinci devrede skor üstünlüğünü ele alan Hapoel Netanel Holon, üçüncü periyodunu 75-67 önde geçtiği maçı 92-83 kazandı.

        İsrail ekibinde Idan Zalmanson, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bursaspor Basketbol'da ise Malik Parsons ve Bryant Crawford'ın 17'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

        Bu sonuçla Bursaspor Basketbol, C Grubu'nu galibiyetsiz son sırada tamamladı. Hapoel Netanel Holon ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle son 16 turu için play-in oynama hakkı kazandı.

