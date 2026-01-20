Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes: 71-66 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes: 71-66 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, EuroLeague'deki 23. maçında İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e 71-66 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar üst üste 7'nci, toplamda 17. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 23:18 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efes'ten üst üste 7. mağlubiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EuroLeague'de 23’üncü hafta maçında Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv deplasmanında sahadan 71-66 mağlup ayrıldı.

        Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 19-14 önde kapatan temsilcimiz ilk yarıda 15 sayı üreten Saben Lee’nin son saniye üçlüğü ile soyunma odasına 43-33 önde gitti.

        İkinci yarıya da Lee’nin serbest atış sayısıyla başlayan Anadolu Efes son çeyreğe 3 sayılık avantajla girdi: 50-53.

        Büyük çekişmeye sahne olan 4’üncü periyodun son 2 dakikasına 62-62 eşitlikle girilen maçı Hapoel 71-66 kazanmayı başardı.

        Maçın en skor ismi Anadolu Efes adına 20 üreten Saben Lee oldu.

        SALON: Arena 8888 Sofia

        REKLAM

        HAKEMLER: Robert Lottermoser, Piotr Pastusiak, Michele Rossi

        HAPOEL TEL AVİV: Bryant 12, Oturu 8, Micic 3, Motley 1, Madar 2, Jones 16, Wainright 13, Odiase 2, Blakeney 6, Malcolm 8

        ANADOLU EFES: PJ Dozier 15, Weiler-Babb 6, Cordinier 5, Ercan Osmani 10, Dessert 2, Kai Jones 2, Lee 20, Smits 3, Swider, Erkan Yılmaz, Beaubois 3

        1’İNCİ PERİYOT: 14-19

        DEVRE: 33-43

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 50-53

        5 FAUL: Cordinier (Anadolu Efes)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

        (DHA)- Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Gülhan Çağlayan, "Atlas'ım için adalet istiyor...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu