Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes: 71-66 (MAÇ SONUCU)

(DHA)- Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Gülhan Çağlayan, "Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler" dedi.