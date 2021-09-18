Harbiye'de ilk kadın komedyen 0:00 / 0:00

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Bugüne dek birçok ismi ağırlayan Harbiye Açıkhava Sahnesi, perdesini ilk kez bir kadın komedyen için açtı. Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik gösteri yapmaya başladığı günden itibaren çıkmanın hayalini kurduğu Harbiye Açıkhava Sahnesi'ni dolduran seyircisine kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

BKM imzalı Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki gösterisinin hazırlıklarına aylar önce başlayan Yasemin Sakallıoğlu, 15 gün aralıksız dans provası yaptı. 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisine DansFabrika'nın baş dansçısı Ömer Yeşilbaş koregrafisinde 8 dansçıyla birlikte hazırlanan Sakallıoğlu, iki şarkıyla muhteşem bir dans performansına imza attı. Şarkılardan biri, sözlerinin ait olduğu Sezen Aksu'nun Tarkan ile birlikte müziğini de yaptığı 'Şımarık'.. Diğeri ise söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif'e ait olan, İbrahim Tatlıses tarafından seslendirilen 'Dom'Dom Kurşunu'... Yasemin Sakallıoğlu, her dans performansı seyircinin yoğun isteği üzerine 3'er kez tekrarladı.

Kostümlerini Cihan Nacar'a diktiren Yasemin Sakallıoğlu, renk olarak fıstık yeşili ve kırmızıyı tercih etti. Sakallıoğlu, bu renkleri tercih etmesini; "Renkler Jüpiter renkleri. Kırmızı ve yeşilin beni çok fazla desteklediğine inanıyorum, bu renkleri o yüzden seçtim" sözleriyle dile getirdi.

Gösterisi sırasında gerçekleştirmek istediği bir mizansen için sahneye aldığı seyircisiyle yaşanan diyalog Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde keyifli dakikalara sahne oldu. Evlilik programına katılmasını anlatan ve sahneye gelen seyircinin bekar olduğunu söylemesi üzerine "tam yerine geldin, bekarlar elini kaldırsın bakalım, belki de aradığın kısmet tam da buradadır" demesiyle sahnede eğlenceli dakikalar yaşandı. Yasemin Sakallıoğlu, nikahlarında takılmayan altınlara ve akrabalarına gönderme yaparak izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yasemin Sakallıoğlu'nun Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki ilk gösterisini izlemeye gelenler arasında Hilal Saral, Seray Kaya, Bensu Soral, Aylin Kontante, Alper Kul, Amine Gülşe Özil, Rachel Araz ve Bilal Sonses de vardı.

Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkan ilk kadın komedyen olan Yasemin Sakallıoğlu, kendisini destekleyen seyircisine gösterisinin sonunda şu sözlerle veda etti; "Bu akşam burada aydın, yenilikçi ve geleceğe göz kırpan seyirciler var, çünkü Harbiye Sahnesi'nde ilk kez stand up yapan bir kadın var." Bu sözleriyle duygulandırdığı seyircileri, Sakallıoğlu'nu dakikalarca ayakta alkışladı.