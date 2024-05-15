Hareket Proje halka arz oluyor! Hareket Proje Taşımacılığı halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse kodu ve fiyatı nedir?
SPK onayından geçen Hareket Proje halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklanan Hareket Proje Taşımacılığı halka arz fiyatı pay başına 70 lira olarak belirlenen şirketin 19 milyon 200 bin lirası sermaye artırımı bulunuyor. Şirketin yatırımcıları HRKET koduyla işlem görecek olan Hareket Proje ne zaman halka arz olacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var sorusuna yanıt arıyor. İşte Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları…
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz tarihleri merak ediliyor. Üç gün sürecek olan ve bu hafta en çok araştırılanlar arasında yer alan firma 70 TL fiyat ile halka arz olacak ve ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bist kodu HRKET olan şirkete ilgi yoğun. Peki; Hareket Proje Taşımacılığı halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse kodu ve fiyatı nedir, katılım endeksine uygun mu?
HAREKET PROJE HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği şirketinin halka arz tarihleri 15-16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Hareket Proje Taşımacılığı halka arz eşit dağıtım olacak.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI
Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;
- 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL)
- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL)
- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL)
- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL)
- 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL)
- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL)
- 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HAKKINDA
Hareket 60 yıldan uzun bir zamandır müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler ayrıca proje planlama, güzergâh etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulum işlerini kapsamaktadır. Türkiye ve Kafkasya bölgesinde daha önce yapılmış güçlü proje referanslarıyla, müşterilerimize petrokimya, yenilenebilir enerji ve güç sektöründe ve özellikle greenfield (yeşil alan), tesis kapatma, bakım ve açık deniz projeleri alanlarında hizmet vermekteyiz. İstanbul, Türkiye’de yer alan genel merkezimizle, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika’da uluslararası faaliyet göstermekteyiz.