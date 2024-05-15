Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz tarihleri merak ediliyor. Üç gün sürecek olan ve bu hafta en çok araştırılanlar arasında yer alan firma 70 TL fiyat ile halka arz olacak ve ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bist kodu HRKET olan şirkete ilgi yoğun. Peki; Hareket Proje Taşımacılığı halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse kodu ve fiyatı nedir, katılım endeksine uygun mu?